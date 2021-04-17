錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起 置業家居 2021/04/17 分享： 路勁地產旗下錦田北高埔徑3號項目山水盈已屆現樓，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，盡推項目餘下全數單位，包括22個分層單位及20個洋房，已於昨日（16日）起開賣。 全新的7號價單涉及22伙，屬於原價 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 今日 啟德 THE HENLEY第1期如箭在弦 有機下周公布樓書 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 今日 鴨脷洲 逸南涉138伙 最快下月推售 香港仔及鴨脷洲 晉環已上樓書 最細面積289呎 今日 香港仔及鴨脷洲 晉環已上樓書 最細面積289呎 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 2021/04/10 4月逾4,000伙新盤應市 THE HENLEY I有機搶閘登場 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 2021/04/02 啟德GRANDE MONACO周日發售50伙 折實$847.1萬起 山水盈 一手市場