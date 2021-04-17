錦田北 山水盈盡推餘下42伙 折實$1,161.9萬起

路勁地產旗下錦田北高埔徑3號項目山水盈已屆現樓，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，盡推項目餘下全數單位，包括22個分層單位及20個洋房，已於昨日（16日）起開賣。

全新的7號價單涉及22伙，屬於原價

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