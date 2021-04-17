大灣區一手物業 承造按揭須知

去年6月，政府統計處發表一份港人粵港澳大灣區生活意向的調查報告，從調查結果所得知，近70萬15歲或以上受訪者，有想過將來離開香港到其他地方生活，當中近27萬人更有興趣將來到內地大灣區城市生活。

市民有意定居大灣區不無原因，除了嚮往更大的居住及社區空間、更低的消費水平、更好的發展機遇外，中央近年亦積極推進粵港澳大灣區建設，推出各項政策及措施，當中包括放寬港人到大灣區城市買樓等措施。大灣區發展前景理想，加上各項政策的推動下，相信當地物業的投資潛力不容忽視。

本港銀行按息較國內低

以往港人於國內置業須一筆過付清樓價，不過隨着大灣區發展迅速以及緊密連通性增強，近年本地銀行相繼開始推出一系列大灣區按揭服務，包括承造國內物業按揭貸款以及現契國內物業按揭融資，以切合客戶不同置業需要。有興趣於大灣區置業之人士可先了解當中的注意事宜：

‧現時有數間本地銀行接受國內一手物業（樓花及現樓）之按揭申請，覆蓋地方主要包括廣州、深圳、中山、佛山以及珠海等大城市。

‧按揭息率方面，有別於經國內銀行申請物業按揭，實際按息高達6厘；如經本港銀行申請，只需以本港最優惠利率按揭（P按）為單位，實際按息可低至3.25厘。

‧至於按揭成數，銀行最高可承造6至7成按揭，供款年期方面，物業最長可承造25至30年按揭。若申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保，按揭成數上限需下調1成。

‧此外，購買有關物業必須為自住用途，而申請人亦同時須支付其他所需費用如手續費、律師費、物業登記費等。而最終批出的按揭貸款會以港幣結算，申請人於還款時可避免滙率差價的風險。

各銀行所提供的計劃、優惠以至服務範圍都有所不同，事前可先向相關銀行以及專業按揭中介公司作諮詢及協助。

▲ 近年中央積極推進粵港澳大灣區建設，並放寬港人到大灣區城市買樓等措施。（資料圖片）