雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場

珠海雙瑞藏瓏灣以坐擁港珠澳大橋入口前100米的橋頭堡位置為其最大賣點，前臨澳門一綫江景，後有將軍山作依靠，距最大的華發商圈僅8分鐘車程，集商業、交通、一綫觀景於一身，現推售為第4至6幢單位，入場費由￥

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