雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場 置業家居 2021/04/17 分享： 珠海雙瑞藏瓏灣以坐擁港珠澳大橋入口前100米的橋頭堡位置為其最大賣點，前臨澳門一綫江景，後有將軍山作依靠，距最大的華發商圈僅8分鐘車程，集商業、交通、一綫觀景於一身，現推售為第4至6幢單位，入場費由￥ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 2021/04/02 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 城市博客公館 主打細戶 售價￥60萬起 2021/03/27 城市博客公館 主打細戶 售價￥60萬起 雙水灣罕有一綫海景豪宅大戶 入場門檻￥1,000萬起 2021/03/20 雙水灣罕有一綫海景豪宅大戶 入場門檻￥1,000萬起 天譽‧珠海灣加推100伙 3房首期￥29萬起 2021/03/13 天譽‧珠海灣加推100伙 3房首期￥29萬起 泰盈玖悅灣已屆現樓 連裝修售￥440萬起 2021/03/06 泰盈玖悅灣已屆現樓 連裝修售￥440萬起 人民幣 物業 大灣區 澳門 珠海 橫琴 雅蘭中心 雙瑞藏瓏灣 天氣