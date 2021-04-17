  • 23°C
香港時間 : 2021417日 (六) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Samsung 4K鐳射投影機 輕鬆打造家庭影院

置業家居 2021/04/17

分享：

自疫情爆發以來，不少人為了安全起見，減少了出外娛樂的頻率；加上早前亦有電影院暫時停業的先例，居家娛樂變得愈來愈重要。三星電子香港有限公司（下稱Samsung）於3月底宣布推出The Premiere

...

欄名 : 影音家電

最新專欄文章 更多

Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神
2021/04/02
Mia Cucina煤氣焗爐 5星級廚神
Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手
2021/04/02
Amazon Smart Oven 四合一功能支援語音助手
對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易
2021/03/13
對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易
Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康
2021/02/20
Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康
飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚
2021/01/30
飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚
消費資訊 家電 Samsung 投影機

上一篇文章

新樓簡約裝修 設計連訂造傢俬 $20萬搞掂

下一篇文章

南山村山水美景 環境靜起居便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？