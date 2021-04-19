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快遞大國

副刊版 2021/04/19

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順豐快遞公布今年首季數據，業績出人意表的差，去年同期還有9億多元（人民幣，下同）盈利，今年怎就變成虧了近似的金額？

照理內地宅家經濟巨大，戶戶網購，快遞生意前景一片光明才對。總結的幾個原因看有沒道理：

用了大筆資金去發展新業務，也用於投入成本改善原有系統，即為把賺了的錢再去投入，這公司內部策略，視乎管理層志向，好壞還看未來。而外在的挑戰較值得留意，就是人力成本大增，在於過年時各種鼓勵員工留城加班的補貼超出預期。另外，就是同業的競爭愈來愈大，新崛起的如極兔這快遞新挑戰者，也打算上市了，形成往下沉的價格競爭，利潤和市場佔有率減少。

現在來勢洶洶的極兔，市場價值好快就已去到第四位，僅次於順豐（約506億美元）、京東物流和中通，也計劃在美國IPO。

競爭有幾劇烈？在商業貨運必爭之地，「小商品供應首都」義烏，甚至有去到「超萬件的大單小件可做到1元發貨」，多得新起公司的大幅補貼。

順豐曾是中國業界的創業神話，也被傳頌為中國速度的故事，從小型物流起家，發展成全華人區最大型的快遞名牌，多得商業消費活動的大轉型，特別是電商興起後的新形勢。後來多了競爭，走較高端優質服務路綫，其時商家和客人找快遞運貨，若指明用順豐，給人較有保證的感覺，當然價錢也貴些。之前用家體驗也屬不錯（近期普遍水準下降），下單後，若是在市區內基本上在1小時內上門，手機下單，可全程跟蹤知道貨物即時位置狀態。內地跨城寄小物件及文件，基本上20元上下有交易，每天各住家或單位門口都堆了大批快遞物件，街上到處快遞員飛揚，這些都是現在國民體驗的日常，在這快遞大國度。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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