「今天奶奶又煲了豬膶水要我喝！」Cindy說。「奶奶說我經常手腳冰冷，要多喝豬膶水，我也感激她的心意，單單喝湯水還可接受，但我不太喜歡吃豬膶；我叫她也吃一點，她說自己年紀大，豬膶含高膽固醇不宜吃。」

我笑說：「要補充鐵質，就應連豬膶同吃，因為大部分鐵質仍留在豬膶本身，豬膶水的鐵質含量並不高。」

「真的嗎？還以為喝豬膶水就有補血作用；但我平日也會吃紅肉，尤其到扒房的話，我必選牛柳或西冷；吃火鍋的話，我也會吃不少肥牛。」

「其實牛肉的鐵質並不算十分高，每100克牛肉約含3毫克鐵質，而每100克豬膶就已有18毫克鐵質，稱得上是鐵質含量最豐富的食物之一；成年人每日建議鐵質攝取量，男士及更年期後的女士為8毫克，一般女士為18毫克，女士進食100克（約兩隻半麻雀牌大小）豬膶，已達到一日所需。」我再問Cindy：「你奶奶有膽固醇問題，因而避吃豬膶嗎？」

「不！她的確十分注重健康，膽固醇和血糖也沒問題，只是偶然會有暈眩情況，她說可能是耳水不平衡。」

我說：「也要留意是否與血壓或貧血有關，其實大家常誤解豬膶含高膽固醇，不宜進食；事實上，豬膶脂肪量並不高，豬膶、蛋黃、魷魚等並不直接導致血液膽固醇增加，飲食上攝取過多飽和脂肪，才是導致膽固醇高的主要原因。你奶奶本身遵從低脂飲食的話，不妨吃點豬膶，豬膶的營養價值的確高！」

Cindy驚訝地說：「還以為所有內臟食物都必屬高脂肪！」

「非也！豬膶可算是低脂肪的部位，以100克分量計，脂肪只有3.5克，與瘦豬扒相若，相同分量的叉燒則含17克脂肪，豬頸肉的脂肪量更達60克！」我解釋。

「那豬膶其實也是健康之選，人人都適宜嗎？」

豬膶可作為我們日常飲食中的蛋白質選擇，但一至兩星期進食一次就夠，不建議經常大量進食，尤其對於孕婦和兒童，豬膶的維他命A含量十分高，過量維他命A可儲存於肝臟，並導致肝臟中毒。