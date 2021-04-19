日前看RubberBand演唱會，全程享受着被真摯音樂和聲音觸動的每個時刻，時微笑、時泛淚光。演唱會主題是「Ciao」（散聚），台上主音說：「其實散與聚，你與我都正在經歷」，全場共鳴。我也有朋友、同事、舊學生陸續離開這個地方了，離愁別緒當然難免，但人與人之間的散聚，想通了，自然放輕。

這種別離將會陸續有來，若日日活在悲情中，改變不到任何事，亦苦了自己。人留此處，還是必須好好過下去。我們當然有不捨，但何不把自己的悲傷情緒轉化為祝福的力量，希望對方在新的人生旅途上有美好的生活和更好的可能性？或許，我比較喜歡向前看，散後有聚、緣滅緣生，人生就是如此。

況且，人與人之間的疏離，很多時候根本不是地方距離所造成，因此也不必把別離看得太悲傷和欷歔。還記得我們小學或中學畢業時寫的紀念冊嗎？我們都寫過「友誼永固」、「萬里長城長又長，你我友誼比它長」諸如此類的字句，但後來呢？大部分都是逐漸被推着走、跟着生活流，然後舊知己在最後變不到老友。我們其實早已在不斷學習和習慣人生散聚了，緣生就有緣滅，我們甚至不自覺地曾讓幾段年少時的深厚情誼流走。所以，此時此刻的移民潮，其實只是人生散聚的其中一種，珍惜一段情誼，毋須等人家要移民去了，才驚覺要「聚」吧？！

正因人生就是不停地有散有聚，故更要學懂愛在當下。人生散聚不由得我，但如何對待有緣相聚的那刻時光，絕對是自己的選擇。看完《RubberBand Ciao 2021》演唱會，更覺得要珍惜當下，望望身旁友人，就是因為我曾經講過「想看RubberBand啊！」（實則自己講完瞬間已忘），便靜靜撲了兩張靚票。有友若此，是一種幸福，連忙把握當下向對方說：「有你真好！」

因為無常，更懂去愛。