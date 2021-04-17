中國消費急反彈 環球復甦主引擎

中國首季國內生產總值（GDP）在去年低基數下，按年增長18.3%，是有紀錄以來最強勁，但市場相信增速將會逐季回落。當中，消費復甦尤為亮麗，無論實際開支抑或公眾信心，皆回復至新冠肺炎來襲前，惟理想數據背後不無隱憂。中美眼下博弈、尤其科技戰升溫，無論美方率先控疫開關，抑或內地施打疫苗進度落後，全須嚴陣以待。

三駕馬車轉勢 消費料續提振

根據國家統計局，3月份社會消費品零售總額按年增長34.2%，高1至2月份的增幅0.4個百分點之餘，也比疫前2019年3月份的數字高出12.9%。市場調查公司Morning Consult亦指出，內地消費者信心上月首度重返疫前水平，本月至今良好走勢持續。

國民經濟綜合統計司司長劉愛華形容，首季經濟運行穩中加固，國民經濟開局良好，預料居民消費將隨着國家控疫、就業收入改善等一直提振。

去年下半年，內地的復甦主要依賴官方大力投資基建地產，刺激工業產品需求，醫療及電子產品在海外渴市，亦帶動了出口，惟「三駕馬車」餘下的消費，表現一直落後。今年首季的GDP增長，能改由自主的社會消費撑起，反映經濟質素改善，相信是力推國內大循環的中央所樂見。

有投行不忘提醒，首季GDP按季計算只升0.6%，比起去年第四季的3.2%，有失速之虞；3月工業增速和固定資產投資等亦遜預期，美國對華「斷芯」的衝擊愈趨顯現。白宮近日再對華企開出新制裁後，台灣和南韓大小芯片商未來選邊站的壓力日增。

不過，財金界對內地普遍仍有信心，瑞銀首席中國經濟學家汪濤就形容，復甦動力不過變得更平衡，由消費取代了一些建築開支。

事實上，國際貨幣基金（IMF）上周表示，全球今年經濟增速料達6%，比年初的預測上調了0.5個百分點，主要是中美兩國充當引擎。而IMF總裁格奧爾基耶娃日前於新華社專訪形容，中國經濟目前「復甦強勁」，對原材料、消費品和製成品的需求，更為全球帶來積極溢出效應。她強調，加快接種疫苗是全球政府的首要任務，而內地要做到經濟再平衡，還要改善和擴大社會保障網絡，提升國內消費。

華須加快接種 防美復常生事

中國首季GDP強勁增長，但經濟前景始終有隱憂，如中美博弈及疫情仍拖後腿。美國換上拜登當總統後，抗疫工作大為改善，下周一更會開始為所有成人打針，開關快將有期。倘美國能完全擺脫新冠疫情，相信將更頻繁在亞太地緣局勢、芯片科技戰出招，以求遏制中國，料是今年增長的一大變數。中國需全面遏制疫情，疫苗接種必不可缺，中央更應快馬加鞭。

責任編輯：張志堂