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Google Earth 縮時攝影地球變遷

行政人員版 2021/04/19

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近日Google Earth推出全新「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可觀看自1984至2020年的地球變化，項目蒐集2,400萬張衛星照片，並利用數千部機器、花了200萬個小時才完成處理。

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欄名 : 科技新知

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