Google Earth 縮時攝影地球變遷 行政人員版 2021/04/19 分享： 近日Google Earth推出全新「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可觀看自1984至2020年的地球變化，項目蒐集2,400萬張衛星照片，並利用數千部機器、花了200萬個小時才完成處理。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 今日 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 2021/04/16 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 2021/04/16 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 2021/04/15 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 2021/04/15 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 Google 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 IT技術 地球 3D 商業