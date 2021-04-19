Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 行政人員版 2021/04/19 分享： 科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的航太製造商SpaceX，早前正式為其Starlink衛星網絡服務在多國進行公測。他日前在Twitter宣布，Starlink發展快速，預計今年夏季結束前就會停 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Earth 縮時攝影地球變遷 今日 Google Earth 縮時攝影地球變遷 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 2021/04/16 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 2021/04/16 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 2021/04/15 三星本月28日發布會 最強Galaxy裝置到臨 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 2021/04/15 Google Pixel手機 Heads Up提醒睇路 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 IT技術 商業 服務 馬斯克 SpaceX