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Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試

行政人員版 2021/04/19

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科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的航太製造商SpaceX，早前正式為其Starlink衛星網絡服務在多國進行公測。他日前在Twitter宣布，Starlink發展快速，預計今年夏季結束前就會停

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欄名 : 科技新知

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