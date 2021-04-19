師華之長以制華？ 拜登競爭戰略終成形

「外交是內政的延伸」就聽得多，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）年初稱，拜登政府特點為「外交即內政，內政即外交」則有點難明，現在這套有點玄的戰略終於成形。拜登強調要與中國「極度競爭」，他的基礎建設大計正正旨在提高與美國競爭力，繼續做number one。更巧的是，計劃學習的對象不是別人，正是中國。

警告「美國午餐會被中國吃掉」

拜登推動美國國內基建，總是拿中國來作比較，警告「美國午餐會被中國吃掉」。他早前推銷疫情救濟法案時如此，最新游說國會支持大搞基建也如此。但相比在救濟案加插一些基建項目只是頭盤，拜登現在的2.3萬億美元「美國就業計劃」（American Jobs Plan）才是主菜。

有意思的是，拜登並非純粹以中國來做文章。將對手進步論述成威脅，以激將法來推動自身建設，是美國冷戰以來慣用策略。例如阿波羅登月計劃，就是美國不甘太空科技落後蘇聯的產物。惟拜登今天試圖振興美國基建時屢說中國，卻不盡是重複冷戰套路來製造敵人，實質反而將中國視為借鏡對象，只是他未敢這樣明說而已。

借鏡中國 市場中適當扮演角色

拜登上任前定出新冠疫情、氣候變化、經濟衰退、種族矛盾4大問題，視應對為執政要務。幾個月過去，現在美國疫情在疫苗有序接種下有望得到控制，與中國合作應對氣候變化有點眉目，這兩方面都正在上軌道，但另外兩方面則顯得遜色。救濟方案通過對經濟最多只是治標；美國種族問題更持續惡化，擴展成亞裔也受針對局面。

對拜登而言，美國接下來用得着中國最近數十年發展經驗。那就是，政府作為國家領導者，不能一味等到經濟出事才去救，要有作為、有戰略、有理想，適當地在市場中扮演角色，擴大需求，推動經濟發展，並以發展助力解決各種社會民生問題，包括種族問題，最終提高國家在世界上的地位。貫穿這一切的，正是基礎設施建設。

中國發展崛起之路，可說就是打造基建之路。《華爾街日報》指出，中國至少有100萬座橋樑；全球百大高樓49幢都在中國；中國3.79萬公里高鐵，可以連接紐約至洛杉磯超過8次，里程到2025年還打算增加30%；中國2011至13年水泥使用量，比美國20世紀100年還多；中國鋼鐵產量佔世界逾半，去年更比美國多14倍。中國基建現在亦經一帶一路推廣至世界多國。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）評估，中國基建投資規模佔國內生產總值（GDP）8%，數字是美國2.4%的3倍以上。基建耗資龐大，政府比私人市場更有條件牽頭，這短綫能創造大量就業機會，長綫則可便利民生，推動商貿旅遊，擴大社會發展和進步空間。政府投資基建在經濟不景氣期間更發揮了重要作用，保持了中國經濟增速。

效華基建模式 覓經濟新增長點

中美GDP差距數十年來一直收窄，中國趕超勢頭更可能因為全球疫情而加速，拜登現在顯然有意打破西方經濟「小政府大市場」教條，仿效中國基建模式，為美國經濟尋找新增長點，同時解決美國基建落後等民生問題。拜登計劃升級3.2萬公里道路、重建10條主要大橋、修葺1萬座橋、翻新機場和車站、換裝電動汽車與火車、改善水電網絡、提高互聯網覆蓋至全國人口，料可創造270萬職位。

拜登大計不只覆蓋傳統基建範圍，更涉及製造業、教育、養老、科技創新範疇，包括支持半導體生產和研發、提高防災防疫能力、研究應對氣候變化技術等等。計劃凸顯了基建就是國家未來的先手棋，而美國就此已裹足不前得太久，不能再眼白白坐等中國不斷將未來的起跑點推前。

與此同時，拜登眼中的中美基建競賽，還非單純的世界經濟火車頭之爭，更是威權與民主體制的較量。中國結合了威權主義和資本市場法則，創造了西方前所未見的崛起速度和管治效率，令美國擔心中國模式會成為世界主流。拜登高級顧問鄧恩（Anita Dunn）表示，民主制度需要提醒世界，它也能解決重大問題。拜登自己亦稱，中國認為美式民主太慢太多局限，跟不上進度，「我們不可承受證明他們正確」。

美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）講得更加直白：「對手做得比我們多，動搖了美國生活是部分基於美國在諸多方面都是第一的基本信念。這並非針對中國人，但我不滿意中國人可以信賴遠遠好得多的鐵路，美國人應永遠擁有最好的。」

中國快速崛起 受惠體制因素

拜登政府仿效中國基建提升美國競爭力，學中國來遏中國的決心已不用置疑，但拜登要為民主體制「翻盤」的難度也不低。美國基建比中國成本高，而人口不到中國四分一，需求和市場都比中國小，且中國基建能快速崛起，亦有本國體制方面的因素。中國為了建設高鐵，國家鐵路集團公司負債近5.6萬億人民幣，高鐵本身更是長年虧損，回本無望；然而國鐵集團的錢都從國有銀行而來，而高鐵長遠間接經濟效益不可估量，能支持國民埋單。

美國基建並無法像中國這樣操作；拜登現在要把基建大計搭上10年加稅計劃，來籌備逾2萬億美元經費。賓夕法尼亞大學沃頓商學院（Wharton School）推算，加稅計劃長綫會衝擊企業投資意慾、減低股票投資稅後回報和民眾積蓄，令美國2050年GDP相對現有稅務法縮小0.8%。拜登計劃至今並未得到共和黨支持，而拜登與民主黨執政能否維持10年，確保大計得以落實，變數已經大得說不清。遑論美國人喜愛公共交通和客運鐵路嗎？

拜登需要學習中國來提升對中國競爭力，也反映中國基建之路的確走對了；現在「新基建」已成為中國經濟與科技長綫發展戰略一環，隨十四五規劃展開，而美國國會還在爭吵不休。難怪拜登近日講到中美基建競爭時顯得怒氣衝衝，還猛拍演講台，因為就如他所講，美國過去曾是世界領袖。

▲ 美國總統拜登推動國內基建，總是拿中國來作比較，警告「美國午餐會被中國吃掉」。（法新社資料圖片）