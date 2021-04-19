反對派迎新選制 應和平理性議政

面對香港選舉制度轉變，許多泛民主派及評論員採取了極度負面的態度，其回應大概可分為3類：第一，選舉已經跟我無關，不用理會；第二，向建制選委取提名是屈辱，故不應再參選；第三，泛民完成了歷史任務，今後無謂浪費精力，於是呼籲解散政黨、另有人退黨、有人離港。

與其他黨派合作 提實質建議

放棄智取，只求抗爭，一旦失敗，潰不成軍，四散流竄，毫無鬥心，既不願承擔責任，亦不肯面對自己的選擇所帶來之沉重代價--從政者和輿論如今抱持上述態度和這樣回應，正好解釋了為何香港民主進程倒退：他們不單放棄了普選特首的機會，更堅持「不全取便攬炒」（即everything or nothing）的要脅手段。作為民意代表，以這種心理質素從政、行事、為人，莫說要爭取民主，基本上甚麼也爭取不成。

反對派必須有所覺悟，本港政局方有轉機。首先，泛民也有支持者，若輕言放棄選舉，不捉緊任何獲得權力的機會，過去一切血汗豈不是只求表演，而非真正為民請命？難道泛民甘願承認從來旨在欺騙選民？其次，泛民長期以拉倒或阻撓政府議案作「政績」，往後要參選則須尋求選委提名，實際上是迫他們除了一味反對，還要提出跟其他黨派合作的實質建議，不能再無的放矢，務必強化政治論述。最後，自稱「完成歷史任務」之說法則更是無稽，畢竟普選尚未成功，同志因何現在便謂以後毋須努力？

事實上，認為傳統泛民或反對派在新的選舉制度下，沒有任何實質作用或純粹作政治點綴，未免妄自菲薄，又或是過於懶惰，皆因規模小的政黨最低限度有兩大功能：

「理念小黨」 宜聚焦政策創新

其一，是引進大黨經常忽略的政策議題--外國很多研究顯示，「理念小黨」只要能聚焦單一議題，並以開放思維尋求跟各種不同派系合作，最終往往能推動大黨吸納該議題而帶來轉變，推動政策創新。近代最明顯例子，是世界各地出現以推動環保政策為主的「綠黨」，令環保議題今日成為主流，從此走入各大黨的政綱。

在香港比較接近的例子，應算是由年輕一代泛民和「政治素人」為首所推動的寵物友善政策：猶記得寵物公園最初出現時，不少建制派議員異口同聲強烈反對，說家長和小朋友都非常害怕狗隻云云。及後，隨着愈來愈多中產選民飼養寵物，部分建制派亦隨之改口，至今寵物友善設施也逐漸在社會普及，並繼而引發政府提出修訂《防止殘酷對待動物條例》（建議把置放毒藥、剪尾、剪耳、放生等列作殘酷對待動物）。出現這種「政策質變」，反對派應記一功，可惜他們當中大部分人就是不願意「成功爭取」，以為政府和建制派肯接納其意見，自己便再非反對派，予人跟政治死敵站在同一陣綫之觀感。

固然總有人質疑，改變選舉制度以後，反對派可獲得的議席數目及佔立法會總議席之比例均大幅減少，泛民就算進入議會亦是散兵游勇，談不上「理念小黨」吧？

可藉會議紀錄 反映政策民意

這說法忽略了在地區直選採取「兩議席單票制」的新方法下，泛民取得約1成議席（即8至10席）的可能性很高：因為建制派會把票源集中在一位參選人，而反對派則全力支持與之抗衡的另一位參選人，於是每區也平分秋色，藍黃各取1席。換言之，只要反對派能夠團結一致，該可透過「理念小黨」的模式，推動單一議題而成功影響政策--當然，前提是反對派議員的論述能力要大幅提升，不能再依靠議會抗爭手段。

由此亦帶出「非建制派」作為小黨在下屆立法會的第二個功能：民意反對甚麼之指標。留意泛民總辭之前，反對派以郭榮鏗為首那種「無差別拉布」方式，已令輿論沒法子有效反映個別政策議題到底有多大問題、有多少人反對--因為連選內務委員會主席也選不出來，反對派當時發出的信息就等同「一切勢不兩立」罷了。

然而下屆反對派最多亦只得10人，既是改不了大局，倒不如透過會議紀錄來立此存照：準確說明所反對的法例中，到底有哪些細節極不妥當，往後要再作修訂的話，便有具體憑據。再推論多一步，假如10位反對派議員持續以雄辯滔滔（而非手腳多多）的方式指出政策上的各種不是，便會對政府和建制派造成一定壓力，到時即使夠票通過，也會礙於少數黨的論述，而令政策有機會微調。

倘續醜化愛國行為 恐一事無成

不過，即使小黨有以上兩大功能，也要看整個非建制陣營是否願意接受這個新角色。從服務社會和回應選民的角度，「能做多少便做多少」應是從政人士之基本態度，但部分反對派心高氣傲，堅持事事只全取不妥協，同時又怕放棄抗爭會遭激進派狙擊，如此就未必接受泛民轉型，甚至一開始就不爭取選委提名，放棄選舉，自暴自棄。

除了要學懂跟建制派談判外，反對派參選的另一難題，是選擇如何理解「愛國者治港」原則。若他們繼續醜化各種愛國行為，又或是以反對《國歌法》的方式散播恐懼，那即使能進入議會，亦只會一事無成。當然，要泛民表達出對國家有多「熱愛」，恐怕亦甚艱難：因為一旦這樣做，其票源可能就此消失，這確是政治現實。

如何解困？泛民要入閘，大可以選擇從「愛護」此角度去理解何謂愛國：愛護國家、不傷害國家，可謂愛國之基礎，藉此間接表明自己支持國家安全，跟暴力抗爭割席，強調和平理性論政，如此才符合治港者的資格。

▲ 面對香港選舉制度轉變，反對派可獲得的議席數目及佔立法會總議席之比例，或會大幅減少。（資料圖片）