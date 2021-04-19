防變種毒株扎根 追源守關急打針

本地連續兩天驚見變種新冠病毒確診，昨日案例更肯定屬社區感染，港府須爭分奪秒多軌行動，追溯變異株的源頭，對高風險地區、尤其印度加強把關，並與藥廠洽談引進疫苗加強劑的時間表。市民應當同樣嚴陣以待，從速接種兩款既有針劑，以防有助社會復常的疫苗和旅遊氣泡，驟添更多變數。

印度新症破頂 紐早全面禁飛

本港繼周六有從杜拜抵達後足迹遍及多區的印度裔男子確診帶有N501Y變種毒株，周日再證實曾在佐敦與他同住、無外遊紀錄的女友人疑受感染。昨天另有29宗輸入病例，創下第4波以來新高，當中22宗來自印度，不乏變種個案。

印裔男子染疫源頭不明，加上病毒量高，兼與女友人一樣並無病徵，當局成功溯源前，各方必須萬分警惕。

港府專家顧問暫對病源莫衷一是，袁國勇早前分析，病人較大可能是感染到已入侵社區的N501Y毒株，但當局1月中起為所有確診個案基因排序，許樹昌指出，變種株傳染力高出6至7成，倘曾在社區擴散，應已察覺，故最有可能還是男子早在海外染疫，不過潛伏期特別長。

變種病毒眼下肆虐全球，印度的新症連續4天突破20萬，破當地紀錄且冠絕全球，連英國亦遭波及，近日共錄得多達77宗懷疑更能躲避疫苗的印度新毒株。有見輸入個案增多，新西蘭本月8日已全面禁止任何人從印度飛抵。即使港府利用舊「熔斷機制」，禁止個別航班來港，恐未必足夠，昨晚深夜終把印度提升至「極高風險」，完全禁飛。

本港過去兩周錄得175宗確診，近8成屬輸入個案，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅建議當局，收緊流行變種病毒地方來港者的入境限制，考慮延長檢疫期7天至28日，或可減慢變異毒株入港。

過去1個月，本港輸入病例三大來源依次為印度、菲律賓及巴基斯坦。澳門昨午宣布，今晨起3地的入境者須悉數延長隔離至28天，港府未幾即表示，3地完全禁飛，急追落後。

澳門延長檢疫 港禁飛防輸入

外防輸入百密難免有一疏，孔繁毅認為，本港最終或仍會流行變種株，最重要是盡快打疫苗。外媒報道，對英國、巴西和南非三款主要變種毒株俱有效的復必泰，料最遲7月在內地獲批應用，應是有意盡快北上的港人喜訊。而繼科興早前表明產品對英國和南非毒株有用後，巴西和智利近日亦先後證實它可對抗巴西株，惟要完全接種兩劑後，才能明顯提升整體保護力，意味港人更要及早規劃打針。

從社會和經濟運行角度來看，港府可因應變種毒株威脅，下令短暫禁飛或延長檢疫，惟長遠一定要利用疫苗把關，要求旅客和港人雙雙打針，根本地遏制潛在爆疫風險。藉強制檢疫和檢測盡速溯源、斷絕變種病毒傳播鏈之外，港府同須與BioNTech和科興洽談，及早引入加強劑，嚴防日新月異的變種毒株，若有需要更應提早引入第二代疫苗。

責任編輯：賴偉雄