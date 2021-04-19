已接種第二劑疫苗　活躍初老Albert：希望重整生活及旅行

新冠疫苗接種計劃開展逾個半月，參與的市民陸續接種第二劑疫苗。60餘歲從事工商物業地產代理的Albert於4月10日接種第二劑復必泰疫苗，希望盡公民責任，幫助香港走出疫境。

▲ Albert認為疫苗接種愈快愈好，可保護自己及他人，達到群體免疫，走出疫境。

防疫之餘更著重疫苗接種

香港疫情相對全球雖然不算很嚴重，但仍重挫經濟，不少人需要停工。Albert坦言，雖然收入大跌8成，憑著「多勞多得」的信念，疫情下更努力工作。然而，Albert經常需要見客，除了保持社交距離，更用盡一切方法減少接觸病毒的機會，包括出外盡可能駕車、如需坐港鐵則要訓練一下平衡力，即「不坐」、「不扶」，以及保護自己，做好個人防護，「帶飯」以避免外出用膳等，但他認為最有效遏止疫情的方法是接種疫苗。

Albert相信，接種疫苗可保護自己及他人，「就像當年『沙士』一樣，香港市民需要全民一條心對抗疫情；疫苗接種愈快愈好，達到群體免疫盡快終結疫情，令生活及經濟重回正軌。」

選有效率高復必泰 完成兩劑接種望重整生活

從外表來看，難以看出Albert屬最優先接種的初老長者組別。愛好旅行、經常打乒乓球、沒有長期病，一切都是Albert活得年輕，以及接種疫苗的原因。Albert一直有留意疫苗新聞，認為外國研究及經驗，如以色列、英國、美國等，顯示復必泰疫苗有效率高，保護力較強且安全性高。對於接種後出現嚴重副作用及死亡個案，Albert並不擔心，認為科學數據顯示出現嚴重副作用情況屬非常罕見。事實上，Albert反映在接種第一劑及第二劑疫苗後，只感到接種位置有些微痛楚，兩次接種後均可如常上班。

▲ Albert完成兩劑復必泰疫苗接種，希望生活盡快回復正常，出外旅遊，與朋友一起運動。

就政府於4月12日公布「疫苗氣泡」的路線圖，已完成兩劑疫苗接種的Albert希望疫情過後可出外旅遊，跟朋友一起打乒乓球，重過正常生活。

(復星支持)