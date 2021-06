ESG投資已成市場新趨勢　成就正面回報及達至可持續發展

重要提示:

氣候變化令全球關注如何達至經濟及社會可持續發展,各國企業紛紛在追求數字上的盈利外,專注研究如何令企業發展達至對環境、社會和企業管治(Environmental, Social & Governance,簡稱ESG)有利,市場上亦陸續衍生出可持續投資(Sustainable Investment)趨勢,把企業的ESG表現納入投資的考慮因素。

能源轉型 ESG投資焦點

在氣候變化問題上,如何減少溫室氣體排放是重點議題,科研界和商界現正致力開發和嘗試更多有利可持續發展的能源開採及使用方式,取代現時的高污染化石燃料能源生產方式,亦即是推動能源轉型。能源轉型涉及能源業、運輸業、建築業和農業共四大範疇,一般的ESG投資均會涉獵。

回報更佳兼令世界更美好?

有沒有想過,投資在可持續業務既可以獲取財務回報,同時對環境及社會有所貢獻?坊間已有不少研究和實證,證明ESG投資對相關公司的財務表現有正面影響(註1)。對於熱衷ESG的投資者來說,投資項目納入了可持續發展因素後,過程中所承受的風險有所減少,從而帶來更佳回報。晨星(Morningstar)最近的報告亦顯示,綜觀2020全年,可持續投資基金的表現明顯優於傳統基金,合共接近八成的基金均屬於頭兩個四分之一的級別。

▲ 晨星的報告顯示,ESG主題基金在2020年的表現優於傳統基金。

基金平台助物色投資機會

ESG投資乃環球投資的新趨勢, 渣打早於數年前已經開始引入ESG基金產品。注重ESG的基金經理會在投資決策的財務分析中充分考慮企業的ESG因素,這些因素有助減低企業業務波動或下滑風險,鞏固企業的長期業務發展,從而改善投資組合的風險或回報狀況,令投資者更加放心。

渣打銀行大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤表示:「渣打財富管理相信ESG投資在未來有龐大的發展空間,所以我們的專業團隊會積極為客戶嚴選優質的ESG基金,務求令客戶有更多元化的選擇。為了令客戶容易識別優質的ESG基金,我們將相關的ESG基金評為ESG Select,並納入一直以來受客戶歡迎的渣打Fund Select基金列表。未來,渣打會持續跟基金伙伴合作,引進環球不同的優質基金,令客戶的投資組合在不同市況都能夠保持優勢。」

▲ 江碧彤表示,渣打會持續跟基金伙伴合作,引進環球不同的優質基金。

再生能源與能源轉型的未來需求

溫室氣體排放一直是全球面對的嚴重環境問題。聯合國預計,到了2050年,全球人口數目將達97億,人均收入增加,令能源需求增加(註1)。人口增長將帶來嚴峻的碳排放和其他環保問題,同時間也展現與環保相關的產業在未來將有巨大的投資潛力。

能源轉型的世界趨勢與投資前景

要解決氣候變化,能源轉型必然是關鍵一步。多國在2016年起陸續簽署《巴黎協定》(Paris Agreement),承諾在在2020至2050年間,全球溫度目標升幅小於2˚C,並致力控制於1.5˚C以內,因此各國相繼陸續制定與環保相關的計劃,包括歐盟綠色新政、中國淨零排放目標,以及日本和南韓均推出環保計劃。美國在2021年重新加入《巴黎協定》後,新政府更推出積極支持環保方案的政策。歐盟把氫(一種清潔能源)設定為實現2050年綠色新政目標的關鍵工具,暗示到了2050年,歐洲對可再生氫的累計投資可能高達1,800億至4,700億歐元(註2)。

▲ 法巴環境策略團隊聯席基金經理Ulrik Fugmann(左)和Edward Lees(右)

法巴環境策略團隊聯席基金經理Ulrik Fugmann(左)和Edward Lees(右)表示:「各國發展綠色產業的決心,帶來經濟增長同時創造了快速達至減排目標的獨特機會,對於有意實施能源轉換目標的亞洲企業來說,這個機會可望帶來明顯的利潤增長。」

能源轉型是可持續投資主題並分為3大範疇:可再生能源生產、能源科技及效益、能源基建及運輸;於未來30年,預計這3大主題的投資額高達90萬億美元(圖1)(註3)。

具備遠見的法巴能源轉型基金

法國巴黎資產管理的報告更顯示,每投資1,000萬歐元於能源轉型策略1年,將會對環境帶來明顯而又正面的影響(註4)。

▲ 圖2

法巴能源轉型基金專注於3大能源轉型的增長領域 (3D)  去碳化(Decarbonizing)、數碼化(Digitalizing)和去中心化(Decentralizing),涵蓋全球1200間不同範疇和規模的環保企業。這些企業均呼應聯合國可持續發展目標(Sustainable Development Goals)。

法巴能源轉型基金表現優秀,與同類型基金相比,本基金獲首四分位排名。(註5)。

