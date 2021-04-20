西九文化區 世界級大白象

西九文化區佔地約40公頃，除了是個沙塵滾滾巨型地盤，更象徵一個難以落實的文化藝術願景。自1998年第一屆特區政府提出「西九龍文娛藝術區」這個「偉大」構想開始，23年來，「西九」久不久便會因為各種負面新聞進入大家的視綫，包括超支、工程延誤、設計比賽涉嫌利益衝突、棄用得獎天幕設計、涉嫌官商勾結、規劃推倒重來、管理局行政總裁屢換人、承建商財困，到林太引入故宮博物館的「滴水不漏」等等，真是「目不暇給」、「精采絕倫」。

負面新聞不斷 屢起爭議

最近，因為Ｍ+博物館已購入的藏品中，包括藝術家艾未未的爭議性作品，「西九」又再引起爭議。

回顧歷史，「西九」真是「回歸咁耐搞咁耐」，可謂陪着港人成長。最初有意見認為，香港在回歸後缺乏大型新景點，難以吸引更多遊客，向特區政府建議打造全新的文化區，建議把香港發展為亞洲文化藝術中心。曾蔭權上台後，好大喜功的他正式把「西九文化區」列入《十大建設計劃》（2007年《施政報告》），並且根據《西九文化區管理局條例》成立了法定機構「西九文化區管理局」，注資216億港元作「西九」發展之用。

打造真正文化區 非只靠「落石屎」

注資天價巨款就能成事嗎？當然不是。環顧世界，要建設文化藝術區絕非易事，甚至不是有錢就能成的事，很多藝術區都是因為文化人、創作人聚首一堂，經年累月才有機會發展成藝術區的。巴黎左岸的發展便是如此，那裏散發着自然、濃厚的文化藝術氣息，咖啡館、美術館、博物館漸漸林立，而不是本末倒置地先興建高大空的建築群，夾硬打造一個藝術區的。

可惜特區政府官員只有興建硬件的經驗，不明白真正有吸引力的文化區不可以只靠「落石屎」造成。成功的世界級文化區需時浸淫、成長，更重要的是要有內涵，而若是要有內涵，例如世界級的名畫、雕塑等展品，價值都是天文數字，不是立法會撥款數十億便足夠。

當時特區政府已意識到，環顧世界各地的經驗，很多文化設施都難以自給自足，需要大量捐款或政府補貼，因此使出慣常伎倆，以做地產項目的心態，企圖以地養藝術，斥巨資聘請顧問公司做研究，用靚地收益吸引地產商包銷、負責發展，建博物館、大廈、住宅、酒店等，不過後來又因為官商勾結等指控，特區政府迫於無奈，才成立「西九文化區管理局」繼續推進計劃。這些年來9，管理局行政總裁已經換了4位，「西九」真是多災多難，繞過的路特別彎。

佔地6萬平方米 Ｍ+配套何來？

「西九」至少有兩隻大白象，其一就是定位為全球最大當代視覺文化博物館的Ｍ+博物館。

Ｍ+博物館耗資49億港元興建，佔地6萬平方米，樓高18層，比香港其他博物館的地方加起來還要大，是名副其實的巨無霸。建築包括33個展廳、3間影院，還有演講廳、學習中心、圖書館、商場等等。如此宏偉的硬件，如此多的展覽空間，軟件要怎樣配套？哪來那麼多展品？又哪來那麼多人流？

文化藝術圈的朋友大抵都知道藝術無價，經典作品更是有錢買不到，例如國畫大師張大千的名畫《伊吾閭瑞雪圖》，拍賣價高達1.6億港元（2019年），「西九」即使花盡特區政府注資的216億港元，也買不到多少幅。而除了拍賣、有收藏家捐出或借出藏品，根據國際做法，博物館之間依靠交換藏品系列來活化交流，讓世界各地的藝術愛好者都有機會欣賞這些作品。

收集藏品程序標準 需全面檢視

可是香港的藝術歷史不長，本身沒甚麼具歷史或價值連城的作品和其他博物館交換；即使有香港收藏家珍藏了例如Andy Warhol或David Hockney等等的名畫，卻鮮有捐出或借出展覽。因此，「西九」採用大批購入的方式引入藝術品，也是藝術圈慣常做法。

2012年，瑞士收藏家、前駐華大使烏利希克（Uli Sigg）半賣半送，以1.7億港元把估價共13億的1,510件藏品交予M+博物館，未料會引發藏品爭議。

Ｍ+博物館將於年底開幕，將展出8,000件藝術品，今次的爭議正好提醒特區政府，要全面檢視採購或收集藝術藏品的程序及標準，並且要在政治與藝術之間取得平衡。此外，未來如何吸引人流、如何教育港人欣賞藝術，才是真正的考驗，否則Ｍ+博物館將會淪為另一個空洞打卡地。

「西九」的第二隻大白象，便是戲曲中心。

首先，和Ｍ+博物館一樣，戲曲中心也是頗為高大空的建築。戲曲中心佔地14,000平方米，樓高8層，造價由2006年估算的13億港元，暴增至2011年的27億，最後又為了節省成本而減省了某些樓層，認真諷刺。

設計離地 戲曲中心定位模糊

另外，建築設計刻意把大劇院設置在頂層，原意是讓來客像逛商場那樣慢慢逛到頂，可是這與世界上其他大劇院的入口設在地面那層的做法背道而馳，戲曲中心的「吊腳」地點再加上這離地設計，對於傳統粵劇觀眾，特別是長者而言，實在非常不便。

第二，戲曲中心定位為「為戲曲而設的世界級表演場地」，就連場租也十分世界級！一日場租高達7萬港元，比起文化中心的2萬元及高山劇場的8,000元貴得多，以一般劇團一晚表演票價收400、500元計，根本連場租也負擔不起。目前，康文署對於某些類別或表演項目設有豁免場租等優惠，以鼓勵及推動劇團發展，但是「西九」在這方面未有明確政策，變相把本地中小型劇團拒諸門外。

更重要的是，戲曲中心定位模糊，未來的方向難以確定。所謂世界級的離地配置未能吸引本地傳統粵劇觀眾、世界級場租又吸引不到本地劇團租場，因此開幕以來，場地租用率並不高。若要持續邀請世界級劇團來港表演，那麼各類成本及經費將會十分驚人，「西九」將如何開源？

若道戲曲中心是要開拓新的路向、新的表演方式、新的觀眾群，那將會是甚麼呢？目前似乎未見方向。「西九文化區管理局」及戲曲中心的管理層，是否真正了解香港的戲曲市場？戲曲中心將會成功推動業界發展，甚至把粵劇推向國際，抑或會成為業界的負資產？我們拭目以待。

▲ 早前因為Ｍ+博物館已購入的藏品中，包括藝術家艾未未的爭議性作品，「西九文化區」再引起爭議。（資料圖片）