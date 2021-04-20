持續清零目標 望端午前通關

香港新冠肺炎第四波爆發至今，港府推出的嚴厲防疫措施一浪接一浪，近期見到已經轉變為以疫苗接種和追蹤兼堵截源頭為主的策略，並以「疫苗氣泡」作為清零之後的通關條件。

自去年11月爆發第四波疫情以來，要到上月底才開始見到斷續的零確診。疫情漸趨反覆緩和，很多時都維持在「單單」，即確診和感染源頭不明個案數字都維持在單位數，這些都是在頹喪陰霾之中值得令人精神一振的好消息。

與此同時，港府亦開始再次強調「清零」的目標，期望重振經濟。事實上，疫情在經過健身室爆疫之前，一直穩步緩慢向下；幸而復活節長假之前的放寬限聚措施，假期後除了輸入個案增加，本地個案數字仍然維持「單單」，陳肇始局長可以暫鬆一口氣了。

中港不封關 非問題關鍵

回顧這4次爆疫，似乎都重複着「一放鬆便反彈」這個怪圈，究其原因，大致可分為4點。首先，首3波爆發普遍都被指為境外輸入，並進入社區傳播，除了第一波相信在去年1月初從內地輸入之外，第二、三波都是經由旅客和海員換班引致，第四波則是隔離出現保安漏洞而傳播病毒到社區。所以，單指中港不封關是源頭並不成立，反而欠缺全面的入境核酸檢測和真正有監管機制，才是問題關鍵。

第二，市民忽視「有病徵便檢測」的重要性。港府已經多次指出新冠肺炎相關病徵，但是不斷見到市民有病徵仍然外出活動，不少醫生亦當是普通感冒診治。市民不但缺乏自我管理紀律，更令病毒潛入社區至「深入骨髓」的地步。可喜的是，這情況經局部封區檢測之後有些改善，問題是能否持之以恆。

第三，港府站在防疫從嚴和尊重市民自由的交叉點過久。這世紀疫症不像沙士般來勢洶洶，每天有人死亡，極度嚇人；反而，抗疫5個月後，疫情一度清零3個多星期，市民要求放寬限制，港府亦一直寬鬆處理隔離方式，例如追蹤手帶和探訪隔離人士等，這些都偏離防疫和隔離的原意，亦成為不斷爆疫的伏筆，情況要到去年11月全面加強措施才有突破。

群聚活動 窒礙清零大政

第四，市民抗疫紀律之低令人咋舌。從自由群聚、歌舞宴樂、喝酒冶遊、健身職場等，這些活動的特點是容易令人情緒高漲、防範鬆懈，隨時隨地都會除下口罩，高談換氣都會噴出大量飛沫，間接窒礙清零大政。污水渠道再次成為爆疫幫凶，沙士期間不合規格的Ｕ型隔水器令病毒擴散，這教訓已經家喻戶曉，17年後不但情況依然，劏房叢生亦令情況惡化。港府應考慮就今次打算立法監管劏房租務之際，立法監管劏房建築規格，並全面檢查其他樓宇污水渠道，強制執修，決不容出現第三次污水渠播疫重現。

無可置疑，每次官員都是很努力去防疫的。然而，第四波抗疫的能動性，和前三波似乎有頗大差異，今次明顯看到港府的巨大決心，防疫措施快速而有力。究其因由，轉捩點似乎發生在去年9月底疫情緩和之際，當局打算和新加坡商討旅遊氣泡，並於10月底到北京和廣東省商討惠港措施，一切進展順利，豈料爆發第四波，不但計劃受阻，更有負各方一番好意，未知是否因而成為浪接浪強力措施的動力之一。

平心而論，目前已經不是探究原因、尋找官員問責的時候。失業率已經反映到香港經濟情況的惡化程度，長期限聚限制了人際交流之餘，亦影響心理健康。日前澳門特首賀一誠已經將澳港通關條件降為14日清零便可接受，而中央亦已表明，將來內地的港澳遊會優先批給澳門，香港要急起直追。

今年氣溫早暖，非常有利持續清零目標，若能提高官民互信，做到「放開彼此心中矛盾」，可望端午節前全面通關。