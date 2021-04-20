加強應用普及 驅動科技創新

港府近年來大力推動科技創新，投入不菲，可謂用心良苦，亦有所成。支付寶香港、微信支付、BoCPay、PayMe等電子支付有了相當程度的普及，個人經驗來看，不論大小商舖，10次支付能夠有5次以上可以進行電子支付；加上疫情的助力，還是令人看到了香港科技應用普及的曙光。

應推成熟科技應用 實現科創提升

然而，作為科技行業從業者，還是想進一步建議政府，更切實地推動成熟先進的科技產品應用，對各行各業進行更細分的科技應用引導，培訓從業者的科技化運用能力，達致更精準的資源投放，實現實質的科技創新提升。

以政府在疫情下推出的科技券和D-Biz遙距營商計劃為例，其資助引導以Project為概念，讓申請機構按需求找科技企業提供系統研發服務方案。然而，如今的科技行業已然改變，所有系統服務都已經雲端化，以SaaS（軟件即服務，亦可稱為「按需即用軟件」）形態提供系統產品服務，定價按訂閱帳號數量，每月或每年收取費用，面對中小企業的產品，每個帳號每月甚至只收取幾十港幣。此外，哪裏還有系統服務商需要客戶採購服務器？都已經一價全包在訂閱費用之中。

顯然，這樣質優價廉的好產品，卻申請不了多少政府資助，反而那些甚麼產品都沒有，就是和客戶商量按政府資助思路，整出一個所謂定制開發方案和硬件採購清單，獲得最大額度政府補貼。但這樣的所謂定制產品，系統效率低、質量差，後續無法維護，沒有產品性價值，只是為拿補貼而做，並無法實質地提升企業的科技應用水平。當然，如果特區政府的出發點，就是為了補貼落後的科技從業者養家餬口，那也就罷了，就當我是皇帝新衣裏的無知小童，說了一些實話吧。

再以演藝行業為例，我從一期香港電台鏗鏘集裏看到，有舞台劇演員、導演因為疫情無事可做，去洗巴士、洗廁所，而且不是個別例子，而是整個行業的困局，看得我都要流淚了。香港電台的出發點，大概是想抱怨政府不幫助演藝行業從業者，補貼太少，但我卻要說：為甚麼不去自我轉型？政府如果真要幫助他們，就應該提供科技化轉型培訓和資助，做自媒體、做直播、做網紅，在鏡頭前向全世界的觀眾表演。

看看那些非科班出身的Youtuber都能製作出受歡迎的網劇，這些專業人士沒理由做不到，問題在政府和從業者如何協作，授人以漁，以科技應用實現華麗轉身。

面對科技轉型 應抱「拿來主義」

對香港而言，最大的困難並非創新研發，而是優質的創新應用。產品自己做不好，就去買成熟的產品和方案，否則兜兜轉轉，浪費錢財事小，社會停滯不前才是最大損失。如果用過香港的順豐快遞網站，試一試批量導入寄件功能，就會發現系統太差了，各種數據和文件生成錯誤，我氣得打電話給順豐，拜託他們不如拿內地順豐的系統來用，不然真是浪費香港消費者的時間，也傷害我們對科技應用的信心。

可能很多人無法理解，創新其實源於抄襲和模仿。一個優秀的專家學者，首先都是看了很多別人的論文，用了很多別人的實驗方法，豐富了知識，培養了經驗，才能站在別人成果的基礎上進行創新。香港社會各行各業面對科技轉型，也應當抱有一個「拿來主義」的態度，加強科技應用普及，提升全民科技應用能力，如果連拿來用、拿來抄都不會，還談甚麼創新呢？

▲ 香港社會各行各業面對科技轉型，也應當抱有一個「拿來主義」的態度，加強科技應用普及，提升全民科技應用能力。圖為科學園。（資料圖片）