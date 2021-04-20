內地旅遊界高層透露，今年初開始，酒店及出行業務復甦之快，出乎意料。五一黃金周的五天長假，將是另一高峰，不少人過春假時留城沒出遊，都計劃趁五一假真正全家旅遊。

酒店總監說，其實春假時，滑雪景區的生意火爆到不得了。現在內地冬季滑雪景點，有東北黑龍江哈爾濱周邊，以及近北京的崇禮。酒店度假設施已大幅提升，特別如崇禮，建了多個滑雪場（因要舉辦冬奧），連隨是一整片度假主題娛樂村，餐飲至住宿交通都叫做有配套。據講，現在親子一家旅遊，可以說是旅遊市場最大肥肉，必須爭奪，致使許多配套都得考慮帶孩子的家庭可如何玩。

最近，去了上海周邊西塘的一家新精品酒店，整個設計格局及管理都無敵，一進去是偌大的藝術展品空間，全面低層建築，中間有一水池，咖啡酒吧有如坐於水中，光影、動綫，每個細節做得好到位。比起也體驗過的幾間國際大集團高端酒店的中國版本，多了個性與設計上的差異化。打趣說真適合情侶幽會，然後主管說，九成的住客來自上海（開車約一小時），而且不少是帶孩子，所以他們主力提供的，還有酒店旁的有機農場親子採摘體驗，現在都開始難以訂房了。

過兩周就開始的五一長假，估計將有二億人次出行。一般熱門景點當然迫到爆，但相信以去年經驗，現在連大西北的平原荒野大湖都難避免人流，因為流行自駕遊，熱門點玩無可玩，現在都特意去偏遠地方。清明假期幾天，發覺最多出行友儕的社交帖，發的是藏區林芝桃花林的美圖。想像不到，幾年前這裏還是隱世小谷呢，現今花季車來車往。下次再講今年夏天最熱門的大西北壯遊景點。