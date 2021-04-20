身為女性，偶見俊男型男都會瞄下，但其實最愛看大方得體之女性。因為大氣女子，不是必然，屬難得瑰寶，甫出來，氣場不見得要有霸氣，但必定大度優雅，瞬間把小家者拋離十條街。所以我是很喜歡看到威廉王子夫人凱特王妃的，她每次出來由服裝到舉止都恰到好處，不搶鏡亦不靦覥，淡定優雅，賞心悅目。

由初時被英國媒體稱作「等待的凱特」（Waity Katie），即暗諷她婚前從來沒有一份正職工作，只在等王子來向她求婚，到現在做到對內人緣好、對外亦親民，連嘲她諷她的傳媒也變成喜歡她，實在不易。我更欣賞她穿衣之道，每次出現都得宜漂亮，但甚少名牌，反而會穿平中價品牌如Zara、Superga、L.K.Bennett、Topshop丶Kate Spade等，婚後見傳媒，就是一襲Zara裙子，感覺貼地而平實。至於梅根，婚後所穿的，幾乎都是Givenchy、Prada、Chanel等國際奢華品牌，名牌堆砌的艷光假象，有錢便行，但平實而有品味者，才是真正有品味。

日前，英國皇室為菲臘親王舉葬，傳媒拍得葬禮結束後威廉王子、哈里和凱特王妃並肩而走，我看到，先是凱特主動跟哈里談話，後來威廉王子也加入對話，三人神態自若，畢竟，他們仨的感情曾經很好。然後，這一幕出現：凱特刻意放慢腳步墮後，為威廉和哈里兩兄弟製造對話機會，英媒大讚凱特這小小舉動促成兄弟破冰良機。

梅根曾訴說嫁入皇室後，因沒有接受如何成為皇室成員的訓練，所以搞到自己不受歡迎云云。我相信有些東西，是無得訓練、更不能速成。都係嗰句，大氣女人識大體、分輕重，能令周邊人和萬事興；所謂女人能幫夫，首先是不替他製造更多麻煩，兼且更能幫他潤飾四方八面，這其實是一種很強的魅力和軟實力。