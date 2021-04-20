九龍酒店35周年 自助餐65折優惠

九龍酒店為慶祝踏入35周年，酒店的倚窗閣餐廳推出「和牛燕窩盛薈」自助晚餐（$608起，另加一），大廚精心炮製多道以鹿兒島和牛及養顏燕窩製作的菜式，包括火炙和牛壽司、和牛他他、香芒燕窩龍蝦沙律、燕窩蟹肉

...