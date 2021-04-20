九龍酒店35周年 自助餐65折優惠 副刊版 2021/04/20 分享： 九龍酒店為慶祝踏入35周年，酒店的倚窗閣餐廳推出「和牛燕窩盛薈」自助晚餐（$608起，另加一），大廚精心炮製多道以鹿兒島和牛及養顏燕窩製作的菜式，包括火炙和牛壽司、和牛他他、香芒燕窩龍蝦沙律、燕窩蟹肉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 SHE舍聯乘Gulsha推浪漫玫瑰下午茶 今日 SHE舍聯乘Gulsha推浪漫玫瑰下午茶 Kiddyland 購買童書送書籤 今日 Kiddyland 購買童書送書籤 如心酒店集團網店Nina Patisserie推出多款糕點 2021/04/19 如心酒店集團網店Nina Patisserie推出多款糕點 Green Common推出純素冰凍甜點 100%純植物奶製造 2021/04/17 Green Common推出純素冰凍甜點 100%純植物奶製造 土生花x SKIN NEED推出春日純素下午茶 2021/04/17 土生花x SKIN NEED推出春日純素下午茶 飲食資訊 餐廳情報 品牌 酒店 設計 餐廳 餐飲 中環 菜式 海鮮