SHE舍聯乘Gulsha推浪漫玫瑰下午茶 副刊版 2021/04/20 分享： 中環SHE舍餐廳與Gulsha，兩大崇尚天然健康食材與原料的品牌，於今個春天再度聯乘合作設計「大馬士革玫瑰花園下午茶」的中式點心套餐，多款點心及飲品均以玫瑰為主題，當中無添加任何色素，採用天然食材，並 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 九龍酒店35周年 自助餐65折優惠 今日 九龍酒店35周年 自助餐65折優惠 Kiddyland 購買童書送書籤 今日 Kiddyland 購買童書送書籤 如心酒店集團網店Nina Patisserie推出多款糕點 2021/04/19 如心酒店集團網店Nina Patisserie推出多款糕點 Green Common推出純素冰凍甜點 100%純植物奶製造 2021/04/17 Green Common推出純素冰凍甜點 100%純植物奶製造 土生花x SKIN NEED推出春日純素下午茶 2021/04/17 土生花x SKIN NEED推出春日純素下午茶 飲食資訊 餐廳情報 品牌 酒店 設計 餐廳 餐飲 中環 菜式 海鮮