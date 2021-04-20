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SHE舍聯乘Gulsha推浪漫玫瑰下午茶

副刊版 2021/04/20

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中環SHE舍餐廳與Gulsha，兩大崇尚天然健康食材與原料的品牌，於今個春天再度聯乘合作設計「大馬士革玫瑰花園下午茶」的中式點心套餐，多款點心及飲品均以玫瑰為主題，當中無添加任何色素，採用天然食材，並

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欄名 : News

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