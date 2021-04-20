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奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區

副刊版 2021/04/20

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小朋友最愛的麵包超人，已登陸奧海城！由即日起至5月2日期間，「麵包超人春日祭」玩具推廣區將於奧海城2期地下主題中庭登場，有超過200款麵包超人精品以優惠價發售，更設攝影打卡區、扭蛋專區、玩具試玩區等，

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欄名 : 旅事通

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2021/04/16
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