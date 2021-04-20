奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區

小朋友最愛的麵包超人，已登陸奧海城！由即日起至5月2日期間，「麵包超人春日祭」玩具推廣區將於奧海城2期地下主題中庭登場，有超過200款麵包超人精品以優惠價發售，更設攝影打卡區、扭蛋專區、玩具試玩區等，

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