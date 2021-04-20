手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 行政人員版 2021/04/20 分享： 蘋果（Apple）去年在推出iPhone 12系列時，宣布以環保之名取消隨iPhone 12附送手機充電器。而蘋果近日就在剛發表的2021年環境進展報告中，說明了2020年的各項環保措施帶來的影響，當 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 今日 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 2021/04/19 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 Google Earth 縮時攝影地球變遷 2021/04/19 Google Earth 縮時攝影地球變遷 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 2021/04/16 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 2021/04/16 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 Apple iPhone 環保措施