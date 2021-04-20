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手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬

行政人員版 2021/04/20

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蘋果（Apple）去年在推出iPhone 12系列時，宣布以環保之名取消隨iPhone 12附送手機充電器。而蘋果近日就在剛發表的2021年環境進展報告中，說明了2020年的各項環保措施帶來的影響，當

...

欄名 : 科技新知

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