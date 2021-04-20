美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 行政人員版 2021/04/20 分享： 無人駕駛車輛已漸漸融入生活，美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代有更長續航時間，更高載重等特點，更配備L4級自動駕駛能力。 據了解，美團新一代自研無人配送車有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 今日 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 2021/04/19 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 Google Earth 縮時攝影地球變遷 2021/04/19 Google Earth 縮時攝影地球變遷 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 2021/04/16 TCL Fold'n'Roll概念機 可折疊兼捲軸屏幕 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 2021/04/16 Sony旗艦手機 Xperia 1 Ⅲ夏季上市 北京 自動駕駛 美團－W（03690） 運輸