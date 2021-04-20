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美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里

行政人員版 2021/04/20

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無人駕駛車輛已漸漸融入生活，美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代有更長續航時間，更高載重等特點，更配備L4級自動駕駛能力。

據了解，美團新一代自研無人配送車有

...

欄名 : 科技新知

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