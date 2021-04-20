環球爆疫守關難 實證打疫苗最有效

全球新冠肺炎案例從2月下旬急劇反彈，亞洲、東歐及拉美多國水深火熱，本港輸入個案近日明顯增加，港府今後把關必須寧緊勿鬆。全球實證，特別是以色列近月的經驗已闡明，社會能否遏疫復常，完全繫於疫苗，惟本港社區最近首錄變種病毒確診，市民卻仍未見積極預約打針自保，當局更須全力催谷接種。

據牛津大學統計，全球單日確診數字在2月15日跌至28.3萬宗近月低位後，兩個月間升了逾兩倍，幾乎突破歷史新高。單計最嚴峻的印度，昨天竟已確診了27.3萬人，再度破頂。

港輸入案例增 印度毒株堪憂

本港守關的壓力愈趨沉重，錄得雙位數輸入個案的日子，由首3個月僅4天，急增至本月至今的11天，包括昨日的11宗，更令人憂慮是否百密必有一疏，令社區周末一連兩人確診帶有N501Y變異株。

港府前晚宣布，今天凌晨起對印度、菲律賓和巴基斯坦啟動地區性航班「熔斷機制」，加上把三國列入「極高風險」，意味今後14天當地人無論直航或轉機，俱無法抵港，冀能堵截變種病毒入侵。

當局最保險做法是一直視三國為極高危，直至疫情喘定。惟即使只按新熔斷機制行事，許樹昌、曾祈殷等專家普遍建議，復航後加長原有21天檢疫至28天，防範特長潛伏期，兼且加密檢測、加強消毒，避免酒店出現交叉感染。

除涵蓋英國、南非和巴西毒株皆有的N501Y突變，港府的禁飛令亦應納入近日席捲印度、或更能對抗疫苗的E484Q和L452R雙變種毒株，才能確保萬無一失。這毒株已曾在英國、新加坡和以色列等至少17個國家出現，惟港府至今不曾公布有沒有案例。

面對韓國、泰國、日本等本港近鄰確診數字大幅攀升，隨時有更多航班遭禁飛，而屯門友愛邨尚未斷尾之際，荃灣昨晚又有新大廈要圍封強檢。本港明明疫苗供應充足，接種至少1劑的比率卻不足1成，才令現時內外交煎。

復必泰和科興疫苗俱能有效對抗N501Y變種病毒，只是過去幾天疫苗預約數字並沒上升，昨天合計1.71萬人接種復必泰，亦僅用了疫苗中心不足一半接種力。本周五起，為數多達108萬名的16至29歲市民將可以預約接種疫苗，正如本欄多次促請，港府須用盡手上數據和拍攝創意廣告，跨平台宣傳推廣，竭力提升接種率。

雖然環球近期於已持續1年多的新冠疫戰連番受挫，但當中不乏國家屢傳捷報，藉力堵輸入個案，昨天開通旅遊氣泡的澳洲和新西蘭是一例，大打疫苗遏制傳播的以色列和英國則是另一批楷模，在在都證明打疫苗是最有效的防疫措施。

澳紐重新通關 以國戶外除罩

數月前，以色列的感染率份屬全球最高行列，今年1月單日最多曾有10,116人感染，但去年12月開打復必泰以來，當地疫情逆全球大勢愈見緩和，周日正式廢除戶外口罩令時，更只餘130宗確診，快有群體免疫。

無論眼前境況多令人沮喪，只要放眼英以澳紐，港府和市民應當憧憬，嚴格把關加上速打疫苗，社會急速復常在望。

責任編輯：黃鑠安