世界知識產權日　中小企業把創意推向市場

世界知識產權組織將每年4月26日定為世界知識產權日，旨在提高公眾對知識產權的認識，今年的主題為「知識產權和中小企業：把創意推向市場」。中小企是香港經濟的重要支柱。每天，企業運用創意，結合智慧和技術，開發新穎獨特的產品和服務。這些成果需要透過法律授予知識產權保護，成為企業資產，才能被加以管理和運用，為企業帶來回報。



區域知識產權貿易中心

國家的《十四五規劃綱要》支持香港建設區域知識產權貿易中心，政府會在不同層面加強宣傳和落實有關工作，繼續推動知識產權商品化和知識產權貿易，以鞏固和提升香港的競爭優勢，並支持創科發展，抓緊新發展規劃帶來的重大機遇。政府會持續檢視和完善知識產權法制，包括積極籌備《馬德里議定書》的實施工作和鞏固、發展新引入的原授專利制度，確保法制與時並進。



中小企支援服務



知識產權署一直透過不同的措施協助中小企保護、管理和運用知識產權。署方自2014年在香港律師會的支援下，為香港中小企提供「免費知識產權諮詢服務」，至今超過490家中小企受惠。署方亦於2020年10月推出「知識產權管理人員計劃」的升級版，提供範圍更廣、內容更深入的知識產權培訓課程及實務工作坊，至今已舉辦了6個涵蓋基本和進階程度的課程，逾870人參加。



一對一的諮詢服務

糖黐豆機械人有限公司是初創企業，主要業務是機械人的開發和應用。雖然明白知識產權的重要性，但不知道應如何保護和運用知識產權，因此希望透過「免費知識產權諮詢服務」，針對公司的狀況尋求專業意見。

共同創辦人黃文進表示，公司的編程機械車在硬件的設計過程涉及對專利技術的運用和改良。諮詢服務的專業知識產權法律顧問根據公司業務和發明的特質，提醒他需要留意的地方，並提供知識產權策略的建議，和分析申請專利尤其在新穎性方面的注意事項。該公司已就其產品取得商標註冊，並部署策劃利用知識產權，繼續以創意推動業務發展。



提升知識產權管理技能

活智生物科技控股有限公司是一家科研企業，投入大量資源研發創新的檢測技術篩查自閉症。該公司行政總裁温芷柔表示，明白創新技術是企業主要資產，為免被競爭者竊取或複製有關技術，必須妥善管理知識產權。



公司參加「知識產權管理人員計劃」及相關的培訓課程後獲益良多。課程內容由淺入深，提供制定公司知識產權策略及審計和規劃知識產權資產的方向，為他們帶來商機。該公司已在香港取得首項專利，將繼續運用知識產權推動業務，透過授權或特許經營與他人進行科研合作，以交易取得回報。



知識產權貿易專題網站：www.ip.gov.hk

免費知識產權諮詢服務：www.ip.gov.hk/ipcs

知識產權管理人員計劃（升級版）：www.ip.gov.hk/ipms

（資料由客戶提供）