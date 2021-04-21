美妖魔化新疆棉 劍指一帶一路

美國政府自去年9月以來，一直以所謂「強迫勞動」為藉口，對新疆部分棉製品及其相關企業實施禁令，近日又操控「良好棉花發展協會」（BCI）及該會下屬會員（包括某些跨國企業），以同樣理由抵制新疆棉，並採用一切手段施壓西方盟友，聯手妖魔化新疆棉。

美國妖魔化新疆棉，旨在破壞我國的棉紡產業鏈，煽動外資服裝品牌撤離中國，同時佔領所謂「人權」制高點，在國際上譴責中國，妄圖挑起新疆內亂。其最核心的目標，就是搞亂新疆，阻止「一帶一路」的順利發展。

中央政府在2015年3月28日公布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，得到130多個國家的積極響應。

根據該規劃，中國將與「一帶一路」沿綫國家共建6條經濟走廊，其中除了中南半島經濟走廊和孟印中緬經濟走廊外，其餘4條經濟走廊均以新疆為起點或樞紐。新疆以其地理位置成為「一帶一路」的戰略核心區，中國政府在新疆投資新建大量基礎設施，滙集了一大批與「一帶一路」相關的工程項目。

中巴經濟走廊 突破美馬六甲封鎖

一，中巴經濟走廊。該走廊是「一帶一路」的旗艦項目，從新疆的喀什到巴基斯坦的瓜達爾港，全長3,000公里，總投資460億美元，建設分為地上和地下，有高速公路、鐵路運輸以及地下石油和天然氣輸送管道。走廊打通後，中國可以從新疆經巴基斯坦直達印度洋和中東，從中東進口原油天然氣和其他戰略物資，可以源源不斷地通過瓜達爾港改走陸路，繞開了美國軍事把守的印度洋和馬六甲海峽，是一條重要的戰略通道。近日，中國與伊朗簽署25年戰略合作協議，伊朗與巴基斯坦相鄰，相信瓜達爾港可進一步發揮其在中東的衍生作用。

2019年2月17日，沙特王儲薩勒曼訪問巴基斯坦，雙方簽署了一項200億美元的投資協議，其中一項是在瓜達爾港建設一批能源化工項目，這項目也是中巴經濟走廊的一部分。

二，新亞歐經濟走廊。該走廊東起中國經濟最活躍的蘇、浙、粵沿海城市，途經新疆烏魯木齊和莫斯科，綿延1.1萬公里，穿越歐亞30多個國家和地區，西達歐洲著名港口城市荷蘭鹿特丹，覆蓋超過世界75%人口、60%的領土面積、50%的經濟總量，渝（重慶）新歐、義（義烏）新歐、漢（武漢）新歐、粵（廣東）新歐列車等，穿梭於歐亞之間。

新疆出入境中歐班列 突破3000列

據最新統計，新疆口岸今年以來出入境的中歐班列已突破3,000列，以高速貨運為主。中國政府在新疆烏魯木齊建設了專用的集裝箱中心，在霍爾果斯新建中哈跨境合作中心和國際貿易物流中心；在航空方面，為了提升國內運輸能力，在新疆擴建了烏魯木齊機場，新建喀什、伊寧、康爾勒機場等。

三，中國-中亞-西亞經濟走廊。該走廊由新疆出發，直達波斯灣、地中海沿岸和阿拉伯半島，是絲綢之路經濟帶的重要組成部分，主要涉及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、伊朗和土耳其。

除鐵路運輸外，項目還包括中國-中亞天然氣管道，起於阿姆河右岸的土庫曼和烏茲別克邊境，經烏茲別克中部和哈薩克南部，從新疆霍爾果斯進入中國境內，對接境內「西氣東輸綫」，年輸氣量300億立方米，可滿足內地約10%的天然氣需求。中國在中亞、西亞經濟走廊沿綫各國，還承建了大量工程項目。

中俄天然氣項目 佔全國用氣量19%

四，中蒙俄經濟走廊。該走廊以新疆為起點，經蒙古國到達俄羅斯境內，旨在通過基礎設施建設，包括鐵路、公路，以及中俄原油和天然氣管道，加強3方在能源礦產資源、高新技術、製造業和農牧業等領域的合作，繼中俄天然氣項目東綫（最終年供氣380億立方米）去年開通後，兩國又達成西綫項目（年供氣300億立方米）。該項目由西西伯利亞經阿爾泰至中國的新疆，最終和中國境內「西氣東輸」管道連接。中俄東西兩條天然氣管道全面開通後，俄羅斯每年向中國供氣佔中國全國用氣量約19%。

「一帶一路」是國家的重要戰略，也是全世界130多個國家的共識，沿綫國家優勢互補、互利共贏，對全球經濟繁榮、社會治理和民生改善有着深遠的歷史意義；而新疆是「一帶一路」下，中國連接歐洲、中亞、西亞的重要樞紐。

中國去年底簽署了兩個重要的國際協議，一個是RCEP，另一個是中歐投資協議，這兩個協議以中國為紐帶，進一步拉近了歐亞兩大板塊的互動，對打造全球經濟命運共同體意義重大。

美搞盟友聯動 難衝擊中歐合作

特朗普政府通過打新疆牌阻止「一帶一路」，破壞歐亞板塊聯手，但直至他下台仍徒勞無功。拜登上台後用「人權」打壓新疆棉，企圖摧毀「一帶一路」的核心區，但鑑於其盟友分別在華具重大經濟利益，以及看好中國發展潛力巨大，美國搞盟友聯動，很難衝擊中歐經濟合作，甚至連美國自身經濟也難以與中國脫鈎。

上周五（16日）中法德峰會結束後，德國總理默克爾和法國總統馬克龍分別舉行了記者會。默克爾認為，「任何排除中國的國際行為，不但無理，而且非常危險，德國不喜歡針對中國，去設置名目繁多的壁壘」；馬克龍則進一步表示，「法方願同中方一道，推進法中、歐中經濟關係進一步發展。」

特朗普制裁中國，沒有「讓美國再次偉大」，同理，拜登妖魔化新疆，與「一帶一路」為敵，拉攏歐洲遏制中國，最終只能成為黃粱一夢。

▲ 美國妖魔化新疆棉的最核心目標，就是搞亂新疆，阻止「一帶一路」的順利發展。（新華社資料圖片）