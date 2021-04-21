強制能源效益標籤 應涵蓋更多產品

消費者購買電器時，除了考慮品牌、產地、規格、價錢等，有時也會注意其省電程度。政府在2008年推行強制性能源效益標籤計劃（下稱強制計劃），正好為消費者提供相關資訊。當局近日建議，將3類家居常用器具納入強制計劃，社會不妨藉此時機，檢視進一步擴展其涵蓋範圍的可能性。

辦公室設備耗電 相若抽濕機

強制計劃規定，在本港供應的訂明產品必須貼上能源標籤，把同類產品的能源效益分為5級，第一級代表能源效益最高，第五級則最低。政府有意將LED燈、氣體煮食爐和即熱式氣體熱水爐納入計劃，若建議落實，計劃下各產品消耗的能源總量，會由佔住宅總能源消耗量49%，升至80%。

在政府逐步擴大強制計劃涵蓋範圍的同時，社會上也有聲音質疑其進展緩慢，而且忽視耗電更多的商業用戶。

雖然本港已制定《建築物能源效益條例》，提升建築物的能源效益，但商業用戶耗能不限於建築物裝置，辦公室內也有不少耗能裝置，例如集打印、影印、掃瞄、傳真於一身的多功能辦公室設備，每周典型用電量介乎0至29.70千瓦時，平均約3.29千瓦時，如以每年有三分之二日子需上班（約34周）計算，即每年平均耗電量達111.86千瓦時，與市面上電視機和抽濕機部分型號的耗電量相若，證明辦公室器材的耗電情況同樣值得留意。

政府現時也設有自願參與的能源效益標籤計劃（下稱自願計劃），當中包含辦公室器材和汽油私家車。辦公室器材包括多功能辦公室設備、液晶體顯示器和電腦等7類產品。

納強制標籤 5大考慮因素

參考第四階段諮詢文件，政府把產品建議納入強制計劃，有5大考慮因素。第一，其他經濟體系的強制計劃廣泛涵蓋該類產品；第二，該類產品有用於測試其能源效益表現的國際標準，或外地的強制計劃對該類產品採用評級制的測試標準；第三，在本港或產品主要來源地，設有採用相關測試標準的認可測試實驗室；第四，估算該類產品有一定的潛在節能量；第五，在該類產品的自願計劃登記名冊中，有一定登記數量。

按5大因素看來，自願計劃中的辦公室器材，部分也有條件納入強制計劃。以液晶體顯示器為例，歐盟和內地等港府慣常參考的經濟體，其強制計劃已涵蓋相關產品，並設有分級的測試標準。而在內地，不乏可按最新標準作測試、而香港又認可的檢測機構。

惟辦公室設備在自願計劃的登記不算踴躍，截至2020年12月，LED燈、氣體煮食爐和即熱式氣體熱水爐分別有144、301和334個型號登記。反觀辦公室器材，只有多功能辦公室設備和打印機的登記數量過百（541和161個）。若然將能源消耗產品納入強制計劃的前提之一，是其在自願性標籤計劃有相當的登記數量，當局需要想辦法鼓勵企業踴躍參與。

當然，登記數量少可能由於部分單一功能的器材，被多功能辦公室設備所取代，反映自願計劃需要與時並進，才能保持其參考價值。

另一個值得關注的能源消耗來源是交通工具。本港2018年所有能源消耗之中，有3成來自運輸，當中使用得最多能源的是貨車（29%）、汽車及電單車（28%）和巴士（21%）。

選用節油型汽車，將有助減少污染和能源消耗。香港自2002年設有汽油私家車的自願計劃，惟據機電工程署回覆智經，現時並沒有任何汽車型號登記計劃，估計是因世界各地沒有統一的汽車耗能測試標準，影響了汽車進口商或零售商參與的誘因。

美汽車標籤 列逾10類資料

在外國，強制為準備出售的汽車貼上能源效益標籤並不罕見，最受港人歡迎的汽車品牌豐田、Tesla和本田，分別來自美國和日本，而這兩個國家均有為汽車實施強制計劃。

美國自1970年代中期訂立法例，要求所有新型輕型轎車和卡車，必須在窗戶貼上燃油效益標籤。最新式的標籤列明10多類資料，包括車輛動力來源（如電力、汽油）、每加侖汽油／同等能量的燃料可走多少公里、估計每年燃料成本等。標籤上亦須標明該款汽車燃料效益和溫室氣體排放（每英里該車輛的排氣管排放二氧化碳量）的等級，分為1至10級，1為最差，10為最佳。

強制計劃在港實行多年，要提升其參考價值，應擴大涵蓋的產品種類，除了向住宅能源消耗的用具着手，商用器材以至汽車均是具節能潛力的產品，值得考慮納入計劃。另外，政府亦應持續檢討現有的自願計劃，並想辦法鼓勵廠商參與。

▲ 強制性能源效益標籤計劃在港實行多年，要提升其參考價值，應擴大涵蓋的產品種類。（資料圖片）