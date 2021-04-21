每年都策劃夏天長途出遊行程，今年提出的話題地點選擇，都以大西北為主。最特別的是發覺，過往都是些偏遠的地區，甚至是無人區，如今竟都成為了自駕遊熱門點。

不是嗎？羅布泊、可可西里、茫崖這些名字頻頻出現，想一下十年前，還是看《國家地理》或《Discovery Channel》才會去探險的地方啊！

因為近一兩年，出現了所謂青海西部遊的網紅打卡路綫。當中有一條U形公路，就像美國西部猶他州阿利桑那州大沙漠那種地勢，長長公路兩邊高點有長長大斜路要開下去，所以拍起照來特別出彩，而這些路，黃金旅遊季時，簡直會塞車！想像下，是沙漠中會塞車！經過的司機，要不停響號，叫聚集下來路上拍照的遊人小心。

這個叫海西（青海西部）的區域，多年前敦煌之旅時經過一段（天空之鏡茶卡湖），但看來近年是開發了更多大自然景點。譬如從格爾木再往西走，開到被稱為「火星公路」的G315，有好多以前覺得很不可思議不輕易去到的景點。現在特別流行經這路去柴達木盆地，又看水上雅丹翡翠湖（因為有礦物質令水色變為青藍色，而兩邊道路則是白色，被戲稱為大西北馬爾代夫），就在中途站茫崖。還可去附近最新冒起的艾肯泉，是紅土地帶中，突然有一泉眼，都是航拍效果一流的地方。還可以去可可西里看藏羚羊。

住的話，有人開發了一個火星營地，就因為周邊無人地區，紅土山丘，感覺就像看慣的火星圖片，當中住宿設計，就用上太空基地白色艙型的噱頭。由於荒蕪到可能訊號不通，有時開車的人都找不到。再看下資料，發現去年竟然連火車都通了這一帶（新的由青海入新疆南部的鐵路綫），怕開長途車辛苦，就慢慢坐火車，去到各景點再包車出遊。