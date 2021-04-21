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揀錯人

副刊版 2021/04/21

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Intel（英特爾）3月中推出新廣告，擺明踩蘋果Mac M1撑PC。廣告請了男演員Justin Long在鏡頭前比較Mac M1和搭載了Intel最新處理器的PC。Justin Long就是15年前替蘋果賣廣告，在品牌最著名的一系列「Get a Mac」廣告裏飾演「Mac電腦」，然後諷刺用PC的人死板和落伍。15年後的今天，Justin Long再度現身，卻「叛逃」到Intel PC陣營，分為5條影片播放。在Intel新廣告中，Justin Long大讚PC，然後諷刺Mac M1五大「不行」：不能玩遊戲、沒有觸控熒幕、無法外接多熒幕、沒有二合一變形方式和顏色單調（平心而論，又不見得PC很色彩繽紛）。

Intel用了蘋果廣告舊將去打蘋果撑PC，似乎效果一般，影片負評多過like。首先是Justin Long和蘋果在人們腦海中的連繫太根深柢固，就如曾江即使替另一染髮品牌賣廣告，但我們見其人還是會即時想起「美源髮采」。加上Justin Long當年飾演「Mac電腦」，現在倒戈勁彈Mac機，令人感覺背叛，而我們通常對這類隨時反轉槍頭者的信任度頗存疑。換句話說，Intel用上Justin Long賣廣告，叫人「Get Real Go PC」，或於瞬間帶起話題，但因其「Mac Guy」形象太深入民心，突然跑出來反諷新Mac機，廣告面世首天，當花生友帶出話題後，要達到說服人之效，被視為先後吃兩家茶禮的Justin Long，其實是最沒有說服力的選角，屬最敗筆的揀錯人之作。

那為何Intel作為生產電腦芯片的公司，會「趷個頭」出來明踩Mac機撑PC？皆因自2020年起，蘋果宣布Mac電腦往後不再使用Intel芯片，而是採用自己研發的芯片。明晒。

有時看品牌如看人，分久必合、合久必分是自然定律，但不再合作或分開後會否反轉豬肚即變臉？那才是說明一個品牌或人的風度之時。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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