疫下網購垃圾增 消費環保需平衡

政府統計處一份報告指，網購在本地漸趨流行，逾4成人曾經網購。惟網購衍生最大問題是製造過多包裝類垃圾，然而包裝對保障貨物質量起關鍵作用，業界冀以重用及回收包裝應對。

74%零售商 料網購疫後仍流行

疫下為減少染疫風險，不少人寧願留在家中，令網購大行其道。據《主題性住戶統計調查第73號報告書》，15歲及以上人士過去12個月內曾網購的比率，由2018年的35.8%增至去年的43.1%，當中約83.5%人士在網上購買日用品及衫褲鞋襪，其次多人網購的則是外賣（25.6%）及食品/飲品（20.6%）。

網購在疫下成新常態，據歐睿國際（Euromonitor International）預測，在2020至2025年間，網購將佔全球零售業銷售總額中的一半。即使疫苗接種令經濟復常，但74%零售商預期網購已成恆常化消費模式。

然而，網購所製造的包裝垃圾問題嚴峻，本港環保組織綠惜地球指出，去年首10個月的網購銷售量比前年同期增加119%，估計本港去年的網購包裝垃圾總棄置量突破10億件。包裝垃圾增加除了因為網購次數與銷售量增加，亦或因不少消費者會因多種原因退貨，例如網購衣服時所有款式要一件，在購買後退回不合心意的款式，美國一項調查指當地網購者當中，去年有62%曾這樣做。

採可重用包裝 助減對環境影響

消費者環保意識崛起，各地不少商戶皆有提供走塑、走餐具乃至走包裝等選項，本港亦不例外，市面上有部分店舖推廣裸買，鼓勵市民自備容器及環保購物袋，部分更推網購選項，例如用紙袋作包裝送貨。

包裝本身並無原罪，因確實能夠保證貨品在送貨途中不被壓毁破損，從而保障消費者權益。如何在做生意時減低對環境的影響，是當下業界需要思考的問題。可重用包裝是一大方向，例如Cleancult自前年起為消費者提供可重用的玻璃肥皂樽，取代塑膠款式。

順豐試驗「豐BOX」 長遠研回收

除了提供可循環包裝，如何取回或讓消費者退還包裝也是關鍵一環，例如台灣7-11和社企合作推出誘因，為所有歸還包裝的人士提供咖啡劵。順豐速運亦逐步在內地及本港試驗一款名為「豐BOX」的循環包裝箱，該盒子可折疊、內有索帶穩固貨物，旨在減少使用紙及塑膠包裝，長遠更會考慮在未來提供上門回收紙盒服務。

消費者意識是商家改變的最大動力，網購時宜盡量選擇環保選項，並光顧有此選項的商戶，消費者亦應注意個人消費模式，以免製造不必要的垃圾。

▲ 網購為民眾帶來方便的同時，亦衍生環保問題，製造不少包裝垃圾。據環保組織估計，單是香港，去年網購包裝垃圾總棄置量便突破10億件。（中新社資料圖片）