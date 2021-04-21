港康樂設施少 「心理運動」潛力大

港府去年在全球疫情最嚴峻的時候宣布「躍動港島南」康樂改革，至近日疫情稍緩，不少政府設施如泳池泳灘、運動場、圖書館、博物館等都已陸續重開；在體育設施的管理上，亦已見到一些改革動作，例如日前康文署宣布打擊「炒場」和「濫用優惠收費」的新措施。但即使只是社會設施被局部重開，市民已又再一次感受到香港生活擠迫、康樂設施不足的苦況。

缺休閒娛樂 影響港人生活質素

筆者有次與一位對飲食很有研究的專欄作家朋友，談及香港人的「生存空間」問題時，他也不禁感嘆，香港人的生活質素其實不是太好，只有飲食業較為發達，其他生活上的休閒娛樂其實相當缺乏，「除非你好有錢」。「有錢使得鬼推磨」固然是老生常談，但當日用餐時筆者再深入思索，馬上發現這種說法其實有兩個邏輯問題。

第一，以香港標準而言，甚麼叫做「有錢」？客觀標準是甚麼？薪酬達香港頭10%、月入45,300元以上的打工仔？還是擁有流動資產超過1,000萬港元的那10萬名香港居民？這些人士的生活質素比「普通人」，即是月入19,000元、根據統計處數據位屬香港人收入中位數左右的普通打工仔，生活質素會好很多嗎？但要是說只要主觀地對當下生活滿足就代表「心中富有」，那是否菲律賓人和不丹人就比香港人「有錢」？這未免太因果倒轉，再爭拗下去很容易墮入一些純意識形態的討論，難以製造對社會有實際功用的新知識。

第二，即使有錢，香港政府在休閒、文化、體育產業上向來作風保守，加上土地問題，很多時候其實也不是想玩甚麼就有甚麼的。在疫情前，香港人尚可以到外地去浸溫泉滑雪，起碼可略略彌補香港本地康樂產業的不足，但今次因疫情封關，馬上見光死：明明香港人嚴守紀律，疫情管理做得相當好，但因其他地方的疫情處理較慢，未能「開關」，香港人被迫「留港消費」，馬上發現原來身在香港境內，有很多生命的刺激，是不論怎麼有錢也買不到。

所以朋友以為「香港地有錢就乜都有」，其實是被香港生活的壓迫感限制了想像。

過去5年，香港經濟穩健增長，人口每年增長近1%，生產總值更是在很高的基點上再每年增長約2%至3%。面對經濟的順景和香港人對健康生活方式的需求，2017年的施政報告其實提出過要斥資200億，在5年內增建或重建26個公共體育及康樂設施項目。可是計劃趕不上變化，觀察康文署統計數字，會發現一些重點常用的公共體育設施，供應量在過去幾年基本上是近乎完全沒有增長過：

康文署管理的泳池、壁球場、運動場數目不變，分別為44、292及25個；草地及硬地足球場，由2017至2020年間由共313個增至315個，即是全香港700萬人加起來才增建了2個；網球場數目更是出現倒退，由256個減至252個。規劃署於2015年文件提到「水上活動亦愈來愈受歡迎」，可是「供應側」卻是完全沒有作出反應。明明水上活動需要佔用的陸地空間相對較小，發展的資本和行政程序上的要求亦理應較少，可是康文署的水上活動設施，近年一直維持在只有5個。

體育設施規劃 趕不上人口變化

簡單來說，即是過去幾年，香港人愈來愈有錢，不過人均能享用到的公共體育設施不但沒有隨經濟發展而改善，反而不進則退，因為相關設施的供應量並沒有隨人口的正常增長而相應增加。「富起來」後反而休閒娛樂減少，自然「谷住道氣」、心煩氣躁，久而久之其實也成為了社會不穩定其中一個遠因。

本港康樂體育產業除了「量」不足外，「質」亦軟弱，種類較少，而政府亦沒有政策去主動出擊，引入新項目來港與民同樂。例如筆者較熟悉的馬球，數十年前香港已有球會場地，可是球會在80年代結束營業後，明明香港馬業屬世界一流，已有現成設施和技術復辦，卻一直沒有重開新馬球會；另一些同樣對空間要求不大、可共用現有設施的新興「心理運動」（mental sports），例如撲克、橋牌、桌上遊戲等，其實香港人早已在行內享負盛名，但政府未有提供政策上的便利（例如租借場地）去協助這些新興體育活動落户香港。

撲克橋牌等新興運動 宜助落戶

以撲克為例，香港最早在金融界和商界興起，例如Lalamove創辦人周勝馥、聯合金融集團主席蔡朝暉等都贏過亞洲主要賽事。今日香港約有100名全職牌手，其中鄧志恒及曾恩盛更曾在世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）贏得金手鏈；加拿大回流的曾加威則曾在慈善撲克大賽中贏得逾千萬歐元，創下世界撲克史上第三大單次獎金紀錄。這種結合數學能力和決斷性的桌上遊戲，明顯香港人在先天上擁有強大優勢，而且不需佔用大幅土地來發展，理應在香港成行成市，可是前述的3位香港牌手，無一擁有維基百科中文條目，倒是德文版本有對3人作出詳盡介紹，可以說外國人比我們自己還要看重香港在撲克運動中的領導地位。

至於內地與台灣，撲克運動其實發展得比香港快，主要是因為不同企業與地方政府的支持。國內的首次大型賽事是2014年海南三亞的「騰訊撲克錦標賽」，無獨有偶又是香港牌手勝出；一、二綫城市的大小撲克賽事可謂全年無休，至今已形成可持續的產業鏈。台灣近年則將撲克錦標賽合法化，相關的俱樂部更成為中華台北奧委會成員，各個主要城市都有指定的撲克場地，定期舉辦各級賽事。

反觀香港，礙於土地資源稀少，康體娛樂選擇不足，但既然相關人才鼎盛，其實特別適合發展撲克一類的新興體育運動。現時的錦標賽通常以冠名贊助方式舉辦，有業內人士表示，每次錦標賽大概吸引到1,000名世界各地的選手參加，連同其他愛好者及觀眾，能為香港帶來相當可觀的旅遊、酒店、高級宴會等就業機會和財政收入，同時又不需政府大興土木由零做起，其實在疫情結束後，也很適合成為香港的一個新發展方向。

▲ 本港一些重點常用公共體育設施的供應量，過去幾年近乎完全無增長，例如草地及硬地足球場，由2017至2020年間僅增建了2個。（資料圖片）