港星氣泡須審慎 國際通關靠打針

本地新冠疫情再度反覆，惟香港與新加坡的旅遊氣泡，仍冀盡早推出。比起單向開放邊境，雙邊協議所建立的氣泡，才是國際逐漸往還復常的重要試金石，鬆緊不易拿捏，但從迄今國際所得到的實際效果及數據顯示，接種疫苗料是主流要求。港星敲定氣泡最終框架後，應盡速公布以鼓勵接種，但須按現實情況，審慎決定何時啟動，不宜操之過急，以免影響其他互通談判。

參考海外鬆緊 平衡便利安全

港星原定去年11月開通的旅遊氣泡，因本地爆疫臨門脫腳，兩地近期頻繁商討重啟，初步有消息指，即使受到變種毒株威脅，仍可能於數天內公布計劃新詳情，5月中正式開通，好讓旅客有時間完全接種疫苗。

疫症虐肆至今逾1年，環球俱急於重開邊境，台灣和帛琉月初開啟旅遊氣泡，澳洲與新西蘭前天開始免檢疫通關，希臘同日亦單方面容許歐盟及英美等33國人士藉打針或陰性檢測入境。新冠病毒潛伏期長，如何縮短來回程的隔離檢疫，是國際人流經濟往還未來能否復甦的關鍵，而台帛與澳紐的氣泡，可謂各走極端。

台帛的要求極嚴，台灣人須6個月內不曾外遊，提早5小時到機場檢測，抵埗後不准坐公共交通，5天團成本高達2.5萬港元，故反應差劣，令華航上周取消了全部兩班去程航機，顯見未來必須放寬要求。

相反，澳紐則非常寬鬆，不要求打針或檢測，只禁止有感冒徵狀人士離境，結果機票熱賣，吸引大批紐人回家、澳人度假，只不過昨日開通第二天即有邊境人員確診。

雖然病人應是清潔其他高危航班時染疫，澳紐官員亦強調零星個案不會戳破氣泡，但要平衡旅客便利、社會安全和公眾信心，希臘、馬爾代夫等以疫苗或檢測取代檢疫的措施，幾乎肯定會成為國際主流。

港星近期不斷互寬限制，新加坡昨天再宣布，由香港入境人士周五起檢疫，由14天縮減至7天，惟有關當局切記，全球疫情風高浪急，兩地堵截輸入個案時，俱是百密一疏，星航、酷航最近亦曾先後被港府禁飛。

打針始開氣泡 早公布促接種

本地變種毒株是否已根絕，尚未可知，新加坡亦有印度籍居民3次陰性檢測後觸發社區感染等棘手例子，港府專家顧問許樹昌認為，兩地應先專心抗疫，稍後再正式推氣泡。倘氣泡期間有旅客確診，勢妨礙兩地與澳紐等地重新通關，也延後港人自由北上的時間。

不過，港府冀以完成疫苗接種作為港人參加任何旅遊氣泡的前設，愈早公布首例的詳情，相信愈能鼓勵市民及早打針。按年齡計，新加坡暫僅容許60歲以上接種，但該組別高達6、7成人打針，令當地每100人已施打37.8劑，大溉是香港兩倍半，故就算有外來毒株入侵社區，處境仍會比本港安全。

正如新加坡總理李顯龍所言，新冠病毒有力急速擴散，每次以為可以開通氣泡，總會有事發生，若符資格打針，應當從速接種。只有當港人廣泛接種，產生群體免疫，才有望盡快見到本港與國際通關，亦可避免任何旅遊氣泡、免檢安排，有天會突然因爆疫煞停。

責任編輯：黃鑠安