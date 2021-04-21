  • 23°C
香港時間 : 2021421日 (三) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態

行政人員版 2021/04/21

分享：

視像會議平台Zoom近日宣布，將設立1億美元（約7.8億港元）的Zoom Apps創投基金，推動Zoom整個平台上的生態發展，當中包括Zoom Apps、整合功能、開發人員平台、以及其硬件支援。

據了解

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Surface Laptop 4 即日起開放預購
今日
Surface Laptop 4 即日起開放預購
美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里
2021/04/20
美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里
手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬
2021/04/20
手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬
Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試
2021/04/19
Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試
Google Earth 縮時攝影地球變遷
2021/04/19
Google Earth 縮時攝影地球變遷
Zoom Zoom Video（美：ZM） 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 產品 硬件 美元

上一篇文章

fb搶攻語音市場 料今夏推4服務

下一篇文章

Surface Laptop 4 即日起開放預購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？