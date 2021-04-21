Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 行政人員版 2021/04/21 分享： 視像會議平台Zoom近日宣布，將設立1億美元（約7.8億港元）的Zoom Apps創投基金，推動Zoom整個平台上的生態發展，當中包括Zoom Apps、整合功能、開發人員平台、以及其硬件支援。 據了解 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Surface Laptop 4 即日起開放預購 今日 Surface Laptop 4 即日起開放預購 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 2021/04/20 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 2021/04/20 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 2021/04/19 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 Google Earth 縮時攝影地球變遷 2021/04/19 Google Earth 縮時攝影地球變遷 Zoom Zoom Video（美：ZM） 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 產品 硬件 美元