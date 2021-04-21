Surface Laptop 4 即日起開放預購 行政人員版 2021/04/21 分享： 微軟（Microsoft）全新Surface Laptop 4正式登陸香港，另有全新配件，包括微軟有綫與無綫耳機、微軟USB-C現代化會議麥克風等，Surface Laptop 4即日起於特約網店及指 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 今日 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 2021/04/20 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 2021/04/20 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 2021/04/19 Starlink衛星網絡 今夏料停Beta測試 Google Earth 縮時攝影地球變遷 2021/04/19 Google Earth 縮時攝影地球變遷 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 香港 零售