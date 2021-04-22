港商「疫」境不停步　線上線下創商機

疫情令全球商貿及展銷活動幾乎全面停頓，香港貿發局不但因時制宜地將多個本港展會移師網上平台，更因應內地疫情漸趨緩和，組織本港時裝服飾及紡織業的中小企業，赴上海參與兩個同場舉行的大型展會，並在會場中設立香港館，助港商在「疫」境中捕捉更大商機。

中國國際服裝服飾博覽會（簡稱CHIC），屬內地極具規模與影響力的專業服裝展會之一，每年吸引逾10萬名買家進場，被業界視為擴展內地客戶網絡及商貿洽談的重要平台。

▲ 兩大同場舉行的內地大型展會入場者眾，為港商帶來大量商機。

擴大銷售管道 全面捕捉商機

香港貿發局藉此關鍵時刻，於上月17至19日舉行的上海CHIC展會設置香港館，匯聚共20間各具特色的本地成衣及服裝企業，向內地買家推廣香港時裝品牌及生產設計。

近年由進出口業務轉為生產旅遊紀念品的香港中僑資源有限公司是參展商之一。該公司創辦人溫鴻碩指出，雖然今年因疫情關係，未見太多海外業界人士參加，但單是龐大的內地市場已相當吸引，故期望在疫情下，可接觸當地的目標客戶群，爭取更多訂單，從而擴大銷售管道，全面捕捉商機。

「公司於轉型後，專注生產如T恤、風衣、旅遊環保袋及帽子等旅遊紀念品，並創立自家品牌"AVOLE"，銷售網絡遍及內地及全球多個著名旅遊景區，如北京的故宮博物院、水立方和鳥巢，以至海外如俄羅斯、德國及迪拜等地。」不過，溫先生坦言，旅遊業在疫情下受到打擊首當其衝，公司的業務亦難以幸免。

▲ 香港中僑資源有限公司在CHIC中重點推介已取得專利的陽光變色T恤，獲不少買家青睞。

結識多領域客戶 增強品牌信心



因此，溫先生視是次展會為重要契機，重點推介自家研發的陽光變色T恤，冀拓展其他銷售渠道。「這款產品的獨特之處是圖案感光變色，置身室內與普通淨色T裇無異；但在戶外經陽光照射後，T裇圖案便會變得色彩奪目。設計除已獲得國家智慧財產權局頒發的實用新型專利證書外，產品所使用的油墨亦通過了廣東省檢驗檢疫局測試，不含任何芳香胺染料，並符合國際歐盟法令2002/61/EC的要求，吸引了買家的高度查詢。」

提到參展成果，溫先生表示，香港品牌在內地有一定捧場客，特別是上海的採購商對本港原創產品非常感興趣，故香港貿發局在CHIC設立香港展館，不但對宣傳推廣香港品牌產生更大效應，亦為本地中小企帶來莫大的支援，有助內地買家集中採購香港產品與合作夥伴，達致雙贏局面。「倘若是本港企業各自參展，分散展場各處，就沒有了這種協同效應。」

他指出，該公司在3天展期中，接獲逾200個企業代表對產品感興趣而留下聯絡跟進或查詢報價，至今已完成7至8張訂貨單，合作客戶包括字節跳動等大型互聯網企業，達成最少20至30萬人民幣的交易額。「當中最大收穫是認識到不同領域的客戶，並廣及內地日益增長的網上銷售商，對公司今後開拓網上平台推廣自設品牌信心倍增，期望未來可繼續參與同類型的展會，持續拓展潛力巨大的內地市場。」

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香港貿發局於同期在上海國家會展中心舉行的「中國國際紡織面料及輔料（春夏）博覽會」（Intertextile）同樣設立了香港館，推介各具特色的本港紡織產品，如高端蕾絲面料設計與生產、先進的瑞士刺繡設備、高端針織面料，以及可持續原料的開發生產等，助參與港商尋獲更多訂單及合作機會。



推廣本港特色 創造合作機會



針對備受海外市場歡迎的香港時尚設計行業，貿發局於2020年底亦首度與韓國首屈一指的零售商新世界百貨合作，原定於實體店內舉行快閃店活動，後在疫情下改以虛擬Fashion Hong Kong主題店，在其SSG.COM以網上形式售賣香港設計師的特色產品，參與品牌包括ESPEN SALBERG HAUTE、GOOD HARPTERNOON、iiJIN、Invisibilis Moveré及SUN=SEN。

▲ Invisibilis Moveré推出以酒店為靈感的獲獎圍巾設計，設計師更在網上商貿配對會面中獲得韓國買家提供當地市場及消費者的喜好資訊。

Invisibilis Moveré設計師Odelia Wong指出，最大得着是在Zoom商貿配對會議中得到韓國買家的寶貴意見， 讓她在產品研發及市場開拓方面皆得到很多啟發。設計師從日常生活中發掘香港建築物的標誌性部分，文化新思共冶一爐，以萬花筒形式呈現為其賦予新意，當中以The Murray酒店為靈感的圍巾設計亦榮獲Hong Kong Smart Design Award (2020) 優異奬。

隨著網上展覽及內地參展雙管齊下，不少參與港商皆認為有助開拓客源與商機，香港貿發局未來亦會繼續安排更多來自不同行業的本地企業，前赴內地大灣區參與大型展會，或在網上平台進行推廣，全面提升抗「疫」競爭力。

（資料由客戶提供）