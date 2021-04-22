放射綫治療在香港俗稱「電療」，其實不涉及「電」，主要是以輻射綫（Radiation）精準而有計劃地投射在腫瘤上，高能量輻射破壞癌細胞基因，並阻止其生長，因而達到治癌效果。當然，腫瘤附近的正常細胞也會當災，故此，不夠精準的放射綫治療，可能會帶來較大副作用，這是輻射給癌症病人帶來的好與壞。

對沒有病痛的市民大眾，輻射對身體只有其害，即使低分量輻射，只要是近距離接觸，也有足夠能量破壞基因。在短期接觸下，聰明的正常細胞會懂得修補；若是長期接觸，輻射一次又一次破壞細胞，最終會引致基因突變，也就是癌症形成的主要原因。輻射致癌這話很正確，但主要關係是在乎分量多少、時間和距離遠近。

日本福島125萬噸受輻射物質污染廢水，存於早已廢棄的核電廠達10年，現任首相菅義偉剛公布，他們最新處理的方法，竟然是把這噸計有害物分期流於大海。試想一下，鄰居家裏有大量污水，解決方案是倒在街上要大家一同分擔痛苦，定會被群起而轟之。

有趣的是，日前，美國總統拜登跟菅義偉見面時竟然一句不提，可能他想兩國相隔太平洋影響不大，也可能是他寧願不顧污染，只求日本聯手針對中國。

核污染輻射接觸海洋生物，很可能帶來深遠影響，不僅破壞環境，也會影響人類健康。微生物是第一接觸點，當微生物被吞噬，便慢慢隨着食物鏈上移，最終還是返回喜愛食用海鮮的人類身上。用來治癌的輻射，因日本的自私而跑進人類肚子，這道理實在說不通。