現在有很多人都想做KOL，皆因表面看確實吸引：一、（好像）輕鬆拍下片、影張相、寫幾句就有錢收；二、上班時間彈性；三、有大班粉絲跟隨，素人出身又可享受明星光環，虛榮難以抗拒。但近年觀察到，有些KOL做得太濫和太爛，擺明車馬：「只要你俾錢，我就同你賣」，這種格局的KOL，定位檔次太低，實則難以吸引高檔次廣告商。

公關人深明，KOL不是樣靚身材正，又或很多粉絲跟隨，就代表成功。為甚麼有些KOL特別值錢？因為真正的KOL，可以影響他人的購買慾，而非僅僅吸likes或留言。若對購買慾毫無幫助，一切只屬枉然。再推多一步去問：為甚麼有些KOL有這種影響人購買慾的本事？因為他們有credibility（可信性），即「能打造到我推介的，必屬佳品」的信譽和信心。而這個credibility，建基於一種懂篩選、不濫接的經營智慧。

若一個KOL（真有其人！）今天說A面霜好到加零一，明天又話B面霜無得輸，到後日則盛讚C面霜，濫到咁，只落得：一、人家一看就知只是「收錢做嘢」的宣傳；二、無靈魂無原則的人，其實在這世代愈來愈沒有可信性，所以這些KOL根本沒能力刺激人家的購買慾；三、這類KOL對高檔次廣告商毫不吸引。

聰明的KOL，知道自己價值所在，應是自己在粉絲和客戶心目中的credibility，接了品牌A，不會在短期再接同類產品的品牌B。不吃兩家茶禮，不僅提升粉絲有可信性的購買慾，甚至行內人也會欣賞你有專業精神和道德。愈濫接的KOL，愈死得快。死因是：目光短視，自己搞死自己。反之，有credibility的KOL在過去兩年的經營疫境下，收入不跌反升，因為廣告商更要善用資源、一擊即中，當然只會找有質素的KOL。

因此，KOL先把自己的品牌經營好，寧「精」莫濫，才能走更長的路。做人也一樣，甚麼質素就吸引甚麼質素的人。對質素有點要求，才能吸引同樣質素的人埋身。