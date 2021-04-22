美為保霸主地位 逼港加稅

美國指摘中國要重訂國際規則，但另一方面，拜登亦為了美國利益，大力推動一項重大新國際規矩，就是全球設立最低企業稅率，而且稅率須為21%，較經合組織（OECD）正在討論的12.5%高得多，20國集團（G20）可能在7月達成共識。

倘加利得稅 港低稅招牌恐重創

香港現時的企業利得稅為16.5%，利潤在200萬以下的稅率更只是8.5%，若全球要將企業利得稅提高至21%，香港低稅率的金漆招牌將受重創。美國此舉並非針對香港而來，而是美國本身要加稅挹注拜登的基建大計，為免企業外移或將利潤移往低稅地區，就先下手為強，要求全球設立最低企業稅率，逼全球加稅。

有關全球設立最低稅率的討論，最先是歐美國家組成的OECD在2008年金融海嘯後提出，原因是加稅可令國債沉重的歐洲國家，得到大筆額外收入，並打擊跨國大企業將來自軟件、知識產權使用費、藥物專利等利潤，移往低稅率的國家如愛爾蘭，蘋果、微軟、Google、Facebook、Amazon等公司就被指以千億美元計收入以此方法逃稅，且稅率接近0%。OECD估計，若實施12.5%全球最低稅率，以及堵塞跨國大企業逃稅，可因而獲得500至800億美元額外稅收。

OECD對全球最低稅率的討論一直進度都不快，美國前總統特朗普亦反對，但拜登一改前朝態度，大力催促快速制定最低企業稅率，並且要求訂為21%。G20財金首長在本月上旬的會議上承諾，G20在7月會議將就全球最低企業稅率，達成共識和提出施行方案，令最低企業稅率如箭在弦。

拜登大手振經濟 財赤將創新高

美國如此急逼地要推行全球最低稅率，皆因美國嚴重缺錢。拜登上台3個月，已天量地推出刺激經濟大計，包括應對疫情的1.9萬億美元救經濟大計，以及2.3萬億美元「重建美好未來」基建大計，外界猜測拜登還可能再加碼。但錢不會從天上掉下來，美國是富裕大國，亦是全球欠債金額最多的政府，由公眾持有的美國國債總額逾21萬億美元，相當於GDP約101%，遠高於國際標準GDP 60%此一安全綫。

此外，美國政府債務前景更令人擔心。美國政府上年度財赤達破紀錄的3.1萬億，遠超2009年的1.4萬億，今年原預計財赤2.3萬億，但因拜登1.9萬億抗疫情救經濟計劃，令赤字飈上3.46萬億，將再創新高。最新推出的2.3萬億基建大計，分8年進行，平均每年開支亦要3,000億，美國能再靠貸支撑嗎？

就算外界肯借，又相信美債「大得不能倒」，但美國亦未必能安心大力舉債，因現時超低息環境並非正常，假如利率回升2厘、3厘，每1厘就要美國政府額外付出2,800億美元利息，美國政府能承擔得起嗎？美國「債彈」一旦爆炸，全球金融市場遭殃，已成美國一大軟肋。

美難再大力舉債 加稅填黑洞

若拜登不走舉債之路，就惟有加稅填黑洞。拜登提出2.3萬億基建大計時，亦提出加稅方案，企業稅由21%加至28%、美國跨國公司全球最低稅率由13%增至21%，拜登表示15年加稅收入，可抵銷基建計劃成本，但坊間計算加稅在未來10年只為美國增加1.28億收入。

政府一向會樂觀估計加稅收入，能否做到是一大疑問，另一疑問是這些收入是假設本土企業不會外移，在外國的美國企業不會因美國加稅而更積極逃稅，但狡猾的商人又會如此待宰嗎？

為防止加稅造成稅收流失，美國就要全球制定最低企業稅率，而且稅率不能是OECD建議的12.5%，而是要與美國海外公司繳交的21%看齊，令美企無處可逃。

若全球最低企業稅率訂為21%，發展中國家將受創。現時全球平均企業稅率為23.85%，有近4成國家的稅率在21%以下，當中大致可分3類。第一類是企業稅率為0%的避稅天堂，如巴哈馬、開曼群島、百慕達等；第二類是如香港般經濟較發達，又傳統奉行低稅率地區，如香港（16.5%）、新加坡（17%）、瑞士（8.5%），愛爾蘭近年加入這行列，稅率為12.5%；第三類為發展中國家，由於吸引外資的條件不優厚，遂以低企業稅招徠，這類國家的數目在3大類中佔絕大多數，當中不少是南歐和東歐國家，如匈牙利的企業稅率是9%，科索沃、波赫、塞爾維亞、保加利亞、塞浦路斯的稅率是10%、拉脫維亞15%、羅馬尼亞16%等。

OECD將全球最低稅率訂為12.5%，主要目的是打擊第一類0%稅率的避稅天堂，，以及堵塞如愛爾蘭般的稅務漏洞，本無可厚非，但美國要提高至21%，那第二及第三類、佔全球近4成的國家或地區，將受重創，受惠的是較高稅率的富裕國，以及毋須用低企業稅競爭的發展中國家如中國等，這將加劇國家間的貧富懸殊問題，這是否公平合理呢？

增國際貧富懸殊 反自由競爭

美國一向標榜自由市場、全球公平競爭，各國基於本身條件不同，在刺激投資、吸引外資上就各顯神通，企業稅率是最明顯的一個競爭條件，但企業很多重要成本，在稅務方面如薪俸稅和消費稅率、員工退休金供款等，非稅務方面如地價、工資、貸款利率、滙價穩定、能源價格、物價等，都是吸引外資與否的因素。為甚麼要對其中的企業稅率設立最低要求？而這個最低稅率又明顯不低，對富裕國家特別有利，這是否反全球化、反自由競爭呢？

若全球設立最低企業稅率的理由可以成立，會否打開潘朵拉盒子，富裕國家在對她們競爭有利的項目上，要求訂立全球最低工資標準、最低消費稅率？發展中國家又會否在其弱項出招，如要求訂立全球最低貸款利率、全球最低汽油價格等，以提高競爭力？當然，富裕國家在國際有較大話語權，若鬥大聲，發展中國家很大可能會輸，但如此加劇發達國與發展中國家的矛盾，發達國可有想過潛藏的禍患？

發展中國家若不能用較低企業稅吸引投資，必須在其他方面着手，如特別優惠的地價或稅務寬減措施，這些方法透明度低，容易滋生貪污腐敗；又或者壓低工資，變相剝削國民等，這些方法短期有利經濟，但長期則不利發展中國家健康發展。

從香港利益角度，當然會反對設立全球最低稅率，但就算從全球公平角度、發展中國家的競爭力角度來看，全球最低企業稅率的訂立，都是弊大於利，尤其美國提議21%的高稅率，更是違反自由競爭的不公平建議。

▲ 若全球要將企業利得稅提高至21%，香港低稅率的金漆招牌將受重創。（資料圖片）