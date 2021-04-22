科技滅鼠成本高 民間智慧更奏效？

本港有網民上載短片，顯示有食肆內的老鼠體型好比貓隻般大。疫下有關鼠患的投訴個案不斷，港府引入高科技應對鼠患卻未見成效，宜發掘其他方法直接減少老鼠數量。

食肆現鼠蹤 體型大如貓

Facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」一條短片中，可見天水圍一個商場餐廳的老鼠趴在店內門口，網民紛指老鼠體型大如貓，又指該區鼠患問題嚴重。本港早前亦有市民在餐廳的外賣意粉中發現疑似老鼠頭，經食環署跟進化驗後，證實該異物為鼠類頭部。秀茂坪一個街市去年亦因大批老鼠啃咬隨地擺放的豬殼，引起全城熱議。

食環署在去年收到10,331宗涉及老鼠的投訴個案，雖然較之前兩年有所回落，但收集死鼠與捕獲活鼠數量卻繼續上升。當局現時陸續引入高科技應對鼠患，例如用紅外綫偵測老鼠行縱，但被詬病未能即時撲殺。當局亦試驗透明捕鼠器及T形鼠餌盒，惟鼠患問題仍未改善。

捕1隻涉4千元 議員指不理想

立法會議員葛珮帆亦表示，港府每捕獲一隻老鼠涉及開支逾4,000元，情況不理想，迫使民間自創滅鼠方法自救。本港早前便有網民分享一個自己發明的捕鼠神器，做法是用保鮮紙封住水桶，在水桶口位置撕開一個洞，於保鮮紙上及水桶內放置鼠餌，再在桶上架起木板，讓老鼠沿着木板爬到水桶上，再從洞口跌落桶內，又指自己曾一晚捉到4隻老鼠。

高科技滅鼠成效有限，例如壓縮式太陽能垃圾桶旨在減少垃圾滿溢，減少老鼠的食物來源，但無助滅鼠。疫下鼠患問題更明顯，或與食物減少有直接關聯。美國疾控中心去年表示，疫下餐廳倒閉或關門導致鼠群失去廚餘這一主要食物來源，令它們需要尋找新的食物來源，及更具攻擊性。

乾冰蒸發釋二氧化碳 致窒息亡

美國首府華盛頓嘗試用另類方式滅鼠，例如替它們避孕及絕育，該市現時使用一款名為ContraPest的老鼠藥，旨在打擊老鼠繁殖能力，該藥具備的味道可吸引老鼠食用，亦在證實安全後獲當地環境部門批准使用。

美國紐約市衞生部門更用乾冰滅鼠，做法是將乾冰放在老鼠洞上或附近，乾冰蒸發時會產生高濃度二氧化碳，讓老鼠窒息致死，該做法較人道，亦不會影響其他生物或人類。

老鼠生命力頑強，鼠患難以全面根治，當局除採用高科技，更應聆聽民間智慧，應發掘更多方法滅鼠。