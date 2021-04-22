「禮法」家教成功 建家族和睦關係

筆者於本欄的前文，闡述了家族企業長輩所施行的不同家庭教育方式，不僅影響到家庭成員之間的好壞關係，而且也對家族企業的傳承產生影響。很顯然，家庭教育這個對企業家以至個人成長和心智的形塑，對其處事、行為決策以至商業決策，影響十分深遠，而且也是一個在家族企業發展和傳承問題上，未受到足夠多重視的因素，故很值得討論。

事實上，當家庭成員之間的關係不和睦，一旦雙方矛盾沒有及時得到化解，便易觸發起家庭爭產事端，這種情況非常常見，後果不僅進一步惡化家庭關係，而且家族生意也會受到牽連或受到破壞，從而令家族企業的傳承也出現負面變數。

家族企業傳承 「3個保持」

筆者過去的文章分析家族企業的傳承，傳承不僅是財富的延綿和增值，嚴格來說，是包含創富一代的「3個保持」：1、保持家族財富的世代相傳；2、保持家族名譽、價值、傳統和社會資本的世代相傳；3、保持家族成員之間的世代和諧。

家族成員之間的和諧關係，無疑是家族企業的代代相傳能夠得到鞏固的基礎。

在這「3個保持」因素的考量下，一些家族企業的掌舵人，積極建立家族治理機制，鼓勵家族成員投入「策略性慈善」項目，藉此去維繫家族成員間的和諧與團結，讓家族的價值得以順利傳承，使家族企業的財富、家族名譽和價值達到「代代相傳」的效果。

但是，在我們接觸的不少華人家族企業中，創辦人往往把生意視為自己的「兒子」，一切親力親為，對於第二代人的教育，當然也非常重視正規的學校教育，甚至把子女送到歐美著名的大學深造與學習，可惜對於家庭教育，反而時常沒有足夠的重視，很少想到家庭教育是日後生意成功傳承，甚至進一步發揚光大的影響因素。於是，在缺乏足夠的家庭教育下，維繫家庭的價值，包括和諧、無私、利他、包容等，在兄弟姐妹間沒有得到充分的體現和實踐，為家族企業日後的分裂埋下伏筆。

筆者研究的家族企業個案中，利豐集團馮氏兄弟的團結關係，是一個很值得一提的案例。在進一步闡述這個案例前，有一點需要說明。據一些學術研究指出，在家族企業的傳承中，如果家族企業創辦人把家族財富平均分配給不只一個繼承人，而且多過一名子女同在家族企業內工作，股權相同，職位又不相上下，很容易使下一代各成員之間的矛盾激化。中國人有一句話，叫「一山不能藏二虎」，實在最能形容當中的問題所在。

股權平分 非家族矛盾關鍵

在利豐的案例中，馮氏兄弟--馮國經和馮國綸兩人的公司持股權相同，公司內地位亦相似，然而卻沒有造成爭逐，反映「股權平均分配」並非家庭成員關係產生矛盾和衝突的必然條件。

利豐傳承至第三代的馮國經和馮國綸兄弟，2006年曾被《時代》選為「近60年的亞洲英雄」之一、也被《遠東經濟評論》譽為「亞洲最有頭腦的商人」。兩人都是非常出色的人物，畢業於哈佛大學，從美國回流後，在集團進行了一次哈佛案例式研究，引入西方管理方式改革，造就利豐在1973年首次上市，然而在87股災後，以低價進行了第一次私有化。

馮氏兄弟協力重組集團核心業務，4年後將旗下出口貿易業務上市，故利豐在1992年再次上市，全盛時期被納入恒生指數成分股，股價曾創高位超過20元，市值一度超過2,000億元；惟股價之後不斷沉底，在2017年被剔除出藍籌，即使2020年公布私有化後飈升逾1倍，但距離歷史高位仍低超過9成。

由利豐這段發展經歷，起起伏伏，跌跌宕宕，可以看到馮氏兄弟的關係十分和睦，團結一致，一起打拼，也一起攜手克服困難。如今利豐私有化後，馮氏兄弟會有甚麼發展「後着」，有待觀察。

筆者幾個月前，曾特意專訪馮國綸，和他詳談。馮國綸言談間顯示，兩兄弟的關係至今都非常良好，在利豐工作數十年來，一直和睦協作，共襄大事，雖然公司有過輝煌的高峰，也有過晦暗的低潮，但無礙兄弟之間的和睦共事關係。為甚麼在一些家族企業中，兄弟成員都是出色的商界才彥，卻走不出「一山不能藏二虎」的相爭陷阱，甚至鬧至爭產收場？究竟有甚麼因素，能夠促成馮氏兄弟幾十年來「團結一心」？

慈母教長幼有序 馮氏兄弟和睦

馮國綸向筆者透露，其母親自小向他們兩兄弟灌輸和教育長幼有序的道理，弟弟要聽哥哥的話，哥哥要向弟弟展示一個好榜樣，家庭關係要「有大有細」。中國儒家所謂的「禮法」，即講究秩序、上下有序、尊敬長輩、友愛兄弟，兩兄弟按照這個價值一起生活和共事，並不是處於「互相競爭」的狀態和環境，而是以安守本位、互補長處的方式，維繫家庭和工作的關係，並把家教的長幼有序、團結一心等價值，融入到工作之中，大家合作無間。馮氏家族的長輩通過「禮法」的家教，塑造下一代的價值觀和行事規範，是一個很值得分析的個案。

總括來說，在家族生意傳承安排上，有些家族企業創辦人以「股權平均分配」的方式進行，即使有學者認為，這種分配方式容易成為家族爭產的誘因，實際上亦的確有這種因素觸發的案例，但卻在利豐馮氏兄弟中「失效」。換言之，家庭教育方式和家教價值的重要性，在家族企業的發展和傳承過程中，表露無遺。可以說，家庭教育對於家族企業和家族成員的發展，以至企業的傳承，都十分關鍵，我們需要從一個新高度，去審視這個議題，起碼家庭教育在家族企業的發展和傳承中，需要得到更多的重視！