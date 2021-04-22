通用汽車新政策 採靈活工作模式

【本報訊】隨着疫苗在全球漸普及，員工也開始要正式重返工作崗位，企業則要計劃如何在疫後重新整合其全球員工，以及員工未來工作方式。汽車生產商通用汽車（GM）則預期，未來公司仍會採取較靈活的工作模式政策。

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