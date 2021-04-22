通用汽車新政策 採靈活工作模式 行政人員版 2021/04/22 分享： 【本報訊】隨着疫苗在全球漸普及，員工也開始要正式重返工作崗位，企業則要計劃如何在疫後重新整合其全球員工，以及員工未來工作方式。汽車生產商通用汽車（GM）則預期，未來公司仍會採取較靈活的工作模式政策。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業疫後人力規劃 宜考慮維護公司文化 2021/04/21 企業疫後人力規劃 宜考慮維護公司文化 矽谷辦事處擬下月重開 fb准員工繼續WFH 2021/04/20 矽谷辦事處擬下月重開 fb准員工繼續WFH 英國次階段解封 綫上招聘廣告量升 2021/04/19 英國次階段解封 綫上招聘廣告量升 英國天然氣財壓 工程師簽新約保工作 2021/04/16 英國天然氣財壓 工程師簽新約保工作 外派員租屋最貴城市 港連續4年全球居首 2021/04/15 外派員租屋最貴城市 港連續4年全球居首 通用汽車（General Motors，美：GM） 疫情 美國 疫苗 在家工作 汽車 人力資源 行政 商業