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通用汽車新政策 採靈活工作模式

行政人員版 2021/04/22

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【本報訊】隨着疫苗在全球漸普及，員工也開始要正式重返工作崗位，企業則要計劃如何在疫後重新整合其全球員工，以及員工未來工作方式。汽車生產商通用汽車（GM）則預期，未來公司仍會採取較靈活的工作模式政策。

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欄名 : Good Job Insight

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