微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 行政人員版 2021/04/22 分享： 據外媒Windows Central爆料，微軟將會為Windows 10內建的應用程式商店Microsoft Store進行大改版，包括重新設計應用程式商店介面，同時加入一些有利開發者的功能，解除多項 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Amazon Music 新用戶首3月免費 今日 Amazon Music 新用戶首3月免費 Surface Laptop 4 即日起開放預購 2021/04/21 Surface Laptop 4 即日起開放預購 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 2021/04/21 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 2021/04/20 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 2021/04/20 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 商業 科技行業 創新科技及應用 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Microsoft Windows