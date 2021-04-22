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微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store

行政人員版 2021/04/22

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據外媒Windows Central爆料，微軟將會為Windows 10內建的應用程式商店Microsoft Store進行大改版，包括重新設計應用程式商店介面，同時加入一些有利開發者的功能，解除多項

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