Amazon Music 新用戶首3月免費 行政人員版 2021/04/22 分享： 音樂串流平台Apple Music、Spotify等愈來愈多，不少平台都爭取用戶成為忠實的付費會員。Amazon Music Unlimited推出新優惠，新用戶可在首3個月免費試用串流服務。 亞馬遜（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store 今日 微軟擬為Windows 10 打造新Microsoft Store Surface Laptop 4 即日起開放預購 2021/04/21 Surface Laptop 4 即日起開放預購 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 2021/04/21 Zoom Apps創投基金 7.8億推動平台生態 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 2021/04/20 美團新一代無人配送車 更高載重時速達20公里 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 2021/04/20 手機不附送充電器 蘋果：省86萬噸金屬 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 串流 IT技術 商業 科技行業 創新科技及應用 服務 音樂 歌曲