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Amazon Music 新用戶首3月免費

行政人員版 2021/04/22

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音樂串流平台Apple Music、Spotify等愈來愈多，不少平台都爭取用戶成為忠實的付費會員。Amazon Music Unlimited推出新優惠，新用戶可在首3個月免費試用串流服務。

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