互通紀錄促通關 打針嚴防變種毒

港府正與廣東省政府討論，對接兩地新冠疫苗接種紀錄和技術平台，以便逐步恢復跨境往來。及早籌謀技術配套，誠屬好事，但惹人憂慮的新毒株愈來愈多，印度最新更驚現三重變種，本港要對外來航班和酒店檢疫更嚴格把關，市民亦應及早接種疫苗，合力遏制疫情，才能加快與內地重新通關。

印毒株英急擴 港檢疫更審慎

食衞局局長陳肇始昨表示，港粵已開始技術探討，促進疫苗數碼紀錄和技術平台互聯互通，助居民逐步有序恢復跨境往來。她指，港人接種疫苗後，有紙本針卡，亦可下載電子針卡，俱有「二維碼」可作驗證，令資料不能被人竄改。

本地昨日半個月來首度社區零確診，只是仍有少於5宗初步確診，專家相信社區傳播鏈仍未斷。更甚者，亞洲鄰國如菲律賓近期因海外及本土新毒株夾擊，確診破頂，全球最嚴峻的印度，疫情現由雙重突變株B.1.617主導，更已至少4個邦出現三重變種株，港府更應嚴密看守邊境。

本港前天凌晨起已禁止來自印度、菲律賓及巴基斯坦人士來港14天，英國明天起亦會對印度禁飛，但有專家認為動作太慢，因當地已與南韓等起碼18國一樣，錄得料有更高傳染和抗疫苗力的B.1.617。英國至今共有215宗相關確診，正在每周倍增，政府專家顧家Christina Pagel相信，該株可能最遲6月底變成當地最大毒株。

首班由倫敦飛抵的指定航班料將於今日抵港，乘客隨後要到青衣華逸酒店檢疫21日。有華美達華麗酒店前車可鑑，港府更要確保華逸的營運和設施絕對安全，以防止住客交叉感染，或讓病毒走入社區。

本月初，曾有印度抵港單一航班多達53宗確診，至少18人抵港14日才發病，長過一般的5日，若非潛伏期特長，很可能是酒店染病。許樹昌等專家普遍支持加密檢測至每7天一次，呼吸專科醫生梁子超亦指，只做病毒基因排序，未必能確定傳染方向，建議同時測試抗體，加強流行病學調查。

人命先於私隱 拒通資訊者勿抹黑

無論印度，又或巴西，醫生俱發現多了年輕人因疫症病危。雖然多款變種毒株會削弱疫苗功效，但許樹昌強調，打針仍然最有效，呼籲市民接種，避免變種株蔓延，再添變異機會。

本港開始接種疫苗近兩個月，只打了約117萬劑疫苗、接種率僅10.3%。符資格打針的群組明天將再擴大，因變種株風險驟增的年輕人，更應趕快接種。醫管局分析過去1個月的死亡數據，進一步支持疫苗與接種後死亡的個案無關，不論急性中風或心肌梗塞入院死亡，已接種人士每1萬人計發生率均不足1宗，而無打針人士高以倍數計，整體住院死亡率更高40倍。

很多港人關心私隱，今次粵港的資料交流僅涉及健康，不同意者可以不回內地，也可選擇不互通資料，但不應抹黑或阻撓。個人私隱和社會安危兩相比較下，推動疫苗顯然來得更重要。只有當市民積極打針，與嚴格守關的港府攜手遏疫，本港才有望盡快通關復常。

責任編輯：黃鑠安