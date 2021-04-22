香港航天聯手華為雲科技　共建時空數據驅動的智慧創新城市 

香港華為雲與香港航天科技集團有限公司（香港航天）於4月22日正式簽訂戰略合作協議，雙方將基於「數據創新生活 智慧開啟城市」的合作目標，充分整合香港航天基於衛星端與地面端的時空城市信息，以及華為雲安全、可信的數據處理能力，為粵港澳大灣區提供涵蓋智慧政府、智慧出行、智慧生活、智慧環境等多維度的優質商業服務，打造全新的數碼城市與智慧生活。

強強聯手 打造新數碼城市

華為雲與香港航天確立長期戰略合作關係，有利於以科技實力與創新發展為依託，加快本港企業大數據應用的發展，提升香港航天土地環境監測、數據追蹤整合、政務信息管理及萬物互通互聯方面的技術水平，提高數據服務城市的能力。

作為主禮嘉賓的署理創新及科技局局長鍾偉强博士在致辭時提到：「推動智慧城市不可單靠政府，也需要業界、學界及研發機構共同合作，發揮協同效應，才能『把餅做大』。我非常榮幸跟大家一同見證這次簽約儀式，香港航天與華為雲的攜手合作，將粵港澳大灣區航天資料應用於智慧城市建設，對粵港澳地區有着重大的意義。」

▲ 華為雲與香港航天確立長期戰略合作關係，（由左至右）香港華為雲業務部總監朱岩、署理創新及科技局局長鍾偉强、香港航天董事局主席林家禮、華為香港代表處總經理鄧水根、國家科技部駐香港辦事處總代表，京港人才交流中心總經理劉志明，以及香港華為雲業務部部長周鋒共同見證。

在雙方的戰略合作中，華為雲將運用其領先的人工智能開發平台及生態夥伴能力，發揮其在公共研製和建設智慧城市的深厚經驗，協助香港航天充分發揮天基數據處理能力， 雙方將以科技創新為突破口，以方便生活為落腳點，將香港航天打造成有別於一般數據收集分析企業的航天商業服務商。

優勢互補 實現萬物互聯

香港航天董事局主席林家禮博士表示，「香港航天科技集團在自主創新的基礎上與華為團隊的戰略合作，將集中各自資源與優勢，形成橫向戰略互補。在雲端業務、資料處理、產業應用及商業營運方面將取得具有建設性的創新意義。」

華為雲與計算業務亞太地區總裁曾興雲指出，建設智慧城市需要「以人為本」，從數碼化邁向全面智能化。「華為雲將持續通過全棧技術創新，提供穩定可靠、安全可信、可持續發展的雲服務， 協助各行業客戶加速邁向萬物互聯的智能世界。」

深化合作 冀成大灣區模範

未來，華為雲將與香港航天持續深化合作，以《香港智慧城市藍圖》及相應 5 年發展計畫為依託， 發揮空間與地面資料結合的優勢，打造多維度、立體式、方便快捷的生活場景， 把香港建設成世界級智慧城市，為大灣區提供最佳模範。

（特約）