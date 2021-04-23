【康宏理財巨星專題】悟出成功來自團隊關係　助年輕人尋找人生目標

康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）高級業務拓展總監梁綺雲（Nicole）當年大學畢業後，便已經定下目標，早日實現財務自由，促使她果斷投身理財策劃行業。Nicole經歷過2008年環球金融海嘯衝擊，重整團隊後再次出發，迎來高峰。過程中，她發現團隊精神是成功關鍵，她很享受與團隊中的年輕人打成一片，助他們找到人生方向。

認清事業目標 果斷投入

Nicole在大學修讀市場學系，但畢業後發現從事市場推廣的工作並不適合自己，她希望透過學習投資，完成財務自由的心願。她說：「後來有位擁有銀行業背景的朋友轉職康宏理財，我一問之下，得知從事理財策劃顧問收入可觀，而且朋友說這間公司晉升快、制度好，加上我當時需要負擔家庭開支，所以毫不猶豫便轉職理財策劃顧問。」

Nicole在2002年入職，其後更建立了自己的團隊「Infinity」，發展至今已經擁有超過400位成員。

▲ Infinity成員背景十分多元化，大家都感情深厚。

重新出發 助人為本

人生總有高低起伏，Nicole也不例外， 當中2008年金融海嘯是對她的團隊造成重大打擊，但Nicole未有因此而被擊倒，憑藉堅強意志令她順利挺過難關。她說：「經濟很快復蘇，團隊的業務也再次起飛。這次我找來志同道合的理財策劃顧問加盟，吸納了不同背景的精英，有高材生、建築師、心理學家、專業運動員、投資高手等，他們都各有所長。團隊成員背景多元化，大家都感情深厚，和而不同的文化，為 Infinity 住後的急速發展建立了良好基石。」

▲ Infinity四位女將﹕（左下起順時針）尤菁敏（Chloe）、蔡雅珮（Caroline）、曾慶虹（Frances）和梁綺雲（Nicole）。

Infinity除了Nicole 帶領外，還有三位女將，分別是Caroline、Chloe和Frances。她們四人性格各有不同，但卻可以互補長短，合作無間。日理萬機的Nicole現時除了集中拓展業務及招攬人才，她仍會抽時間與應徵者或新成員見面，以保持與團隊各成員緊密聯繫。

至今，Nicole已達至財務自由，為團隊中的年輕人尋覓人生目標成為她經營業務的動力。她說﹕「90後及千禧後的價值觀，與70、80後的很不同。」她說「我們的一代很有奮鬥目標，但現時的年輕人大多沒有經濟壓力，追求的是work-life balance、個人成就、公平、公義，所以我的工作慢慢也變成指導他們認清人生方向。」

以發展大灣區市場為目標

Nicole對於團隊發展甚為樂觀，理由是康宏理財是個獨特的金融產品平台，產品種類只會與日俱增，商機無限。她指：「即使近年有不少競爭對手崛起，但我們的完善平台，能為客戶提供最合適的產品。」

對於理財策劃行業的發展路向，她把目光放到大灣區：「現時整個理財策劃行業的發展趨勢將會面向大灣區市場，中產及高增值客戶市場都是我們未來的目標，我們對前景充滿信心。」

（資料由客戶提供）