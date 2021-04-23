【康宏理財巨星專題】與時並進想法走在最前線　輕鬆適應市場變化

在金融服務行業裡高效率的永遠最受客戶青睞，因此對提供服務的一方來說，如何維持甚至增強效率是永恒的任務。康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）高級業務拓展總監黃玉菁（Ivy）自2006年投身理財策劃行業以來，堅持要走得比別人快、比別人前，不斷學習新事物，希望能夠搶佔市場先機，提供專業優質的理財服務。事實上，Ivy不但對個人事業發展相當進取，對內亦非常重視管理團隊方式能否與時並進。

看準靈活工作模式 中介人服務緊貼市場

Ivy獲得香港大學經濟金融學學士學位後，迅即加入康宏理財，因為這個行業工作性質更具彈性。「畢業前，我曾在康宏做過暑期工，所以初步了解到這間公司以至理財策劃行業的特質。」她憶述為何畢業後便選擇投身這個行業：「畢業後，先朝銀行及金融機構方向着手找工作，我亦收到多份聘書，但我發現工作性質都不及從事理財策劃靈活，而任職暑期工時的上司，當時也鼓勵我嘗試應徵康宏理財，結果一做便超過14年。」

▲ 「A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work. 只有堅持及努力才會造就成功。」成為黃玉菁的座右銘。

她指出，傳統銀行不斷縮減分行數目，提供的理財產品有限；相反，康宏理財的產品包羅萬有，包括現時熱門討論的海外房地產投資，所以不論是公司以至行業本身也很有前途。她讚揚公司不斷推出新的增值服務，有助緊貼市場需要。

善用社交媒體聯繫 融入年輕人世界

身為「80後」團隊領袖，她現時帶領着以「90後」及「千禧後」為主的理財策劃團隊，積極以社交媒體聯繫拉近與客戶及團隊之間的距離。「我們很着重Social Networking，除了不斷舉辦研討會和活動來發掘潛在客戶，也會投放時間和資源在社交平台，Facebook、Instagram等工具都是我們與客戶保持關係的渠道。」她說：「這些方法也會用在Team Building，特別是社交媒體，始終它們已是年輕人生活一部份。」

▲ 黃玉菁尊重年輕人的想法，認為有助加強團隊凝聚力。

她認為這一代的年輕人不再只會盲目服從。「現在的『90後』和『千禧後』很有自己的想法，亦很希望別人尊重他們的想法，他們着重Work-life Balance多於金錢回報。」她描述世代差異時舉例：「他們希望不用整天穿着全套西裝上班，經商討後我同意除了與客戶見面及定期會議外，其餘時間可以穿着便服。」

Ivy於2020年獲晉升為高級業務拓展總監，回顧過去十多年，她深信要在理財策劃行業成功，最重要真心待客，協助客戶理財，不要只為佣金出發。「當理財顧問能夠取信於人，客戶便會主動分享他們在事業、結婚以至退休等不同階段的理財需要，業務因而得以逐步拓展。」

（資料由客戶提供）