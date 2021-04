【康宏理財巨星專題】與時並進想法走在最前線　輕鬆適應市場變化

在金融服務行業裡高效率的永遠最受客戶青睞,因此對提供服務的一方來說,如何維持甚至增強效率是永恒的任務。康宏理財服務有限公司(「康宏理財」)高級業務拓展總監黃玉菁(Ivy)自2006年投身理財策劃行業以來,堅持要走得比別人快、比別人前,不斷學習新事物,希望能夠搶佔市場先機,提供專業優質的理財服務。事實上,Ivy不但對個人事業發展相當進取,對內亦非常重視管理團隊方式能否與時並進。

看準靈活工作模式 中介人服務緊貼市場

Ivy獲得香港大學經濟金融學學士學位後,迅即加入康宏理財,因為這個行業工作性質更具彈性。「畢業前,我曾在康宏做過暑期工,所以初步了解到這間公司以至理財策劃行業的特質。」她憶述為何畢業後便選擇投身這個行業:「畢業後,先朝銀行及金融機構方向着手找工作,我亦收到多份聘書,但我發現工作性質都不及從事理財策劃靈活,而任職暑期工時的上司,當時也鼓勵我嘗試應徵康宏理財,結果一做便超過14年。」

▲ 「A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work. 只有堅持及努力才會造就成功。」成為黃玉菁的座右銘。

她指出,傳統銀行不斷縮減分行數目,提供的理財產品有限;相反,康宏理財的產品包羅萬有,包括現時熱門討論的海外房地產投資,所以不論是公司以至行業本身也很有前途。她讚揚公司不斷推出新的增值服務,有助緊貼市場需要。

善用社交媒體聯繫 融入年輕人世界

身為「80後」團隊領袖,她現時帶領着以「90後」及「千禧後」為主的理財策劃團隊,積極以社交媒體聯繫拉近與客戶及團隊之間的距離。「我們很着重Social Networking,除了不斷舉辦研討會和活動來發掘潛在客戶,也會投放時間和資源在社交平台,Facebook、Instagram等工具都是我們與客戶保持關係的渠道。」她說:「這些方法也會用在Team Building,特別是社交媒體,始終它們已是年輕人生活一部份。」

▲ 黃玉菁尊重年輕人的想法,認為有助加強團隊凝聚力。

她認為這一代的年輕人不再只會盲目服從。「現在的『90後』和『千禧後』很有自己的想法,亦很希望別人尊重他們的想法,他們着重Work-life Balance多於金錢回報。」她描述世代差異時舉例:「他們希望不用整天穿着全套西裝上班,經商討後我同意除了與客戶見面及定期會議外,其餘時間可以穿着便服。」

Ivy於2020年獲晉升為高級業務拓展總監,回顧過去十多年,她深信要在理財策劃行業成功,最重要真心待客,協助客戶理財,不要只為佣金出發。「當理財顧問能夠取信於人,客戶便會主動分享他們在事業、結婚以至退休等不同階段的理財需要,業務因而得以逐步拓展。」

