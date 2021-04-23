締造尊尚財富管理優勢　滙豐尚玉客戶獨享滙豐尚玉私人市場投資服務

滙豐尚玉向來以客戶為尊，深諳高資產淨值客戶熱衷爭取高增長及多元化的的投資目標，近日宣佈推出全新滙豐尚玉私人市場投資服務#，為其客戶提供一系列過往只供機構投資者和私人銀行客戶獨有的投資機遇，相信更能爲滙豐尚玉客戶捕捉環球投資先機。客戶能夠利用更多樣化私人市場投資產品加强本來的投資組合，其中包括私募股權和對冲基金、新債認購、私人配售結構投資票據和即將推出的股票大手交易；讓客戶能更有效運用滙豐的環球投資專業知識、國際網絡和雄厚傳統，幫助客戶穩操勝券創造非同凡響的財富增值階梯。

敞開一級債券市場大門 助您的財富更上一層樓

債券一手市場通常是機構投資者和私人銀行客戶的專屬領域，零售銀行客戶較難接觸。深明高資產客戶普遍為事業有成的企業領袖或管理精英，對專業投資服務需求甚高，滙豐成為本地首家打破投資界限的零售銀行，專為滙豐尚玉客戶涉獵一般只提供予機構投資者或私人銀行客戶的新發行債券，協助滙豐專業投資者涉足債券一手市場，搶佔環球投資先機，滿足他們的本地和國際投資需求。

獨享綠色金融優勢 邁向理想未來

透過滙豐尚玉債券投資服務#，客戶不僅可認購以主要貨幣計價的政府、國家及國際知名企業發行的投資級債券，還可投資不同行業的高收益債券，賺取較高的定期利息收入。乘着環球綠色投資的大趨勢，滙豐尚玉客戶更能以低至100萬港元起，認購各地政府及大型企業發行綠色債券或私人配售債券，全面發揮投資優勢。

推送債券發行通知 數碼優勢讓您早著先機

深明客戶工作日理萬機，滙豐會在獲得客戶授權後，在認購當日發送新債券發行的訊息，讓客戶早著先機。若有特定債券要投資，滙豐尚玉客戶還可盡享滙豐廣闊的資本網絡，跟據客戶要求於市場搜購迎合您需求的債券#，協助客戶掌握瞬息萬變的投資機遇，變中求勝。

私人配售結構投資票據 門檻低至50萬港元

滙豐尚玉向來以投資產品多元化及專業服務見稱，特設私人配售結構投資票據予專業投資者，包括多種回報類型的股票衍生產品，提供各大環球指數、超過250款香港及美國上市的證券的掛鈎選擇，包括大型股份及交易所買賣基金，投資門檻低至50萬港元。

私人配售結構投資票據#專為滙豐尚玉客戶而設，具備多種回報結構，以便專業投資者在不同市況下賺取較高的潛在收益。滙豐最新推出奢侈品動態因子指數（The Solactive Luxury Dynamic Factors Index）表現掛鈎的產品，讓客戶優先捕捉經濟復甦的投資機會。

瞄準高增長機遇 引進私人銀行投資產品為您成就更多

為滿足高資產客戶多元化的投資需要，滙豐尚玉引進私人銀行產品，發掘各類環球私人房地產投資的潛在回報，為滙豐尚玉客戶提供投資私募股權及對沖基金的專屬機會。所有投資相對具彈性，不設本金鎖定期或追加資金的要求，而且客戶更可享有首次認購費折扣。

滙豐尚玉即將推出的股票大手交易#，透過優先投資途徑，滙豐尚玉客戶可在收盤後2小時進行交易，同時享有收盤價折扣，以便在第二天進行即時交易，並幫助客戶在潛在風險下快速爭取獲利機會。通過「滙豐投資全速易」流動應用程式推送通知，滙豐尚玉客戶可獲得股票大手交易的最新資訊，包括交易狀態及分配結果等，優越服務觸手可及。

植根亞洲156年 引領客戶創造更大價值

滙豐尚玉的全新服務，充分體現銀行大幅拓展香港財富管理業務的決心，在未來五年亦將投資35億美元，並增設5,000個財富管理職位，運用滙豐的環球投資專業知識、國際網絡和雄厚傳統，幫助客戶創造和管理更多財富，實現不同階段的財富管理需要。



#客戶使用「滙豐尚玉私人市場投資」服務前，需登記成為專業投資者。

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投資涉及風險。在作出任何投資決定前，投資者應根據個人的投資經驗和目標、財務實力及其他相關情況，仔細考慮本網頁所介紹的產品或服務是否適合本身的情況。過往表現數據並非未來表現的指標。投資者應參閱個別產品的說明書或銷售文件，了解產品詳情及所涉風險。投資產品價格可升可跌。買賣投資產品均可能帶來虧損，而不一定可賺取利潤。



（資料由客戶提供）